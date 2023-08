Reprise de Mulheres Apaixonadas: Fernanda lança bomba antes de morrer

Fernanda (Vanessa Gerbelli) vai morrer nos próximos capítulos da reprise de Mulheres Apaixonadas, no Vale a Pena Ver de Novo, mas acaba jogando uma bomba no colo de Helena (Christiane Torloni).

Em cenas futuras, a protagonista descobre que Lucas, seu filho adotivo, é herdeiro biológico da ex-garota de programa e de Téo (Tony Ramos). Em seus últimos minutos de vida ela implora para que o garoto não seja abandonado.

No hospital, Helena fica chocada ao saber da notícia: “Eu não queria que ele contasse porque eu tinha medo que você deixasse de amar o meu filho”, diz Fernanda para a protagonista da novela do Vale a Pena Ver de Novo.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Fernanda conta para Helena sobre filho com Téo (Reprodução/Globo)

Neste momento, Helena pede para repetir, mas a mulher pede para ela prometer que vai continuar amando o menino como se fosse filho dela: “Prometo! Vou continuar amando o meu filho”, fala ela.

Em seguida, a personagem de Vanessa Gerbelli fi cada vez mais fraca e as enfermeiras chegam para ajudar. Quem também entra em cena é Salete (Bruna Marquezine), que grita ao perceber que sua mãe está morrendo: “Eu te amo!”, diz a garotinha, que verá sua mãe morrer diante dos seus olhos.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Fernanda e Téo enfrentam tiroteio (Reprodução/Globo)

Como acontece o acidente de Fernanda

A personagem de Mulheres Apaixonadas morre após ser baleada. Antes de ir ao hospital, ela está no carro com Téo, que fica preso no trânsito, e que fica no meio de uma perseguição policial. Com medo, ambos decidem sair do carro para se esconderem em um local seguro.

Mas, ao tentar escapar, Fernanda fica entre os carros até alcançar uma calçada, mas acaba sendo atingida por dois tiros, sendo um no peito e outro no ombro.

