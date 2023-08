Kim Kardashian em uma fase inquietante? Fãs a criticam por seu surpreendente visual e promover ostentações

Kim Kardashian está acostumada a dar o que falar em sua vida profissional, mas principalmente na sua vida pessoal com seus romances malsucedidos, suas curvas exuberantes, seus estilos versáteis e a maneira como ela exibe todos os seus luxos sendo uma das modelos e empresárias mais desejadas.

É por isso que as Kardashian-Jenner conseguiram forjar um império com seus negócios diferentes e sua imagem, mas sua reputação não é das melhores, pois as acusam de manter os estereótipos de beleza com suas diversas cirurgias diferentes e dietas extremas para manter suas curvas.

Agora Kim causou ainda mais confusão entre seus seguidores com a nova imagem que ela mostrou durante o reality show familiar 'Keeping Up with the Kardashians', pois eles afirmam que ela parece muito gótica.

A mudança de Kim Kardashian que causou surpresa

Kim Kardashian revelou que está em reabilitação após sofrer um acidente muito grave, o qual causou que ela fraturasse o ombro e rompesse um tendão.

“Eu quebrei meu ombro e rompi meu tendão, então fiquei longe da academia por algumas semanas, mas estou de volta! Estamos começando a nossa reabilitação hoje. Nada me vai abalar”, disse ela.

No meio do seu acidente, elas promoveram em suas redes sociais um escâner corporal avaliado em pelo menos US$2.500, que permite detectar doenças para as combater a tempo.

“Recentemente fiz este escâner @prenuvo e tenho que contar tudo sobre esta máquina que salva vidas. O escâner de corpo inteiro Prenuvo tem a capacidade de detectar câncer e doenças como aneurismas em suas primeiras etapas, antes que surjam sintomas. Foi como fazer uma ressonância magnética durante uma hora sem radiação. Realmente salvou a vida de alguns dos meus amigos e eu só queria compartilhar isso”, escreveu.

Os internautas reclamaram sua posição ao se tratar de um privilégio, pois só pode ser acessado por pessoas com alto poder aquisitivo, ao contrário do cidadão comum.

“Supondo que fazer exames de prevenção de câncer num momento em que as pessoas não conseguem pagar por medicamentos na farmácia não é muito gentil, certo Kim?”, “Espero que seja acessível e acessível para um cidadão comum. Como de costume, você está desconectada das realidades médias dos americanos”, “Kim continua mostrando seu alto nível de ignorância”, “Ah, uma máquina que pode salvar milhões de vidas através de detecção precoce? Estou tão grato por você ter compartilhado isso conosco, os camponeses que mal podem pagar por um check-up anual agradecem”, eles responderam, a censurando.

A mudança de visual da socialite também gerou inquietação, pois ela foi vista usando uma peruca platinada com um visual gótico. No entanto, a nova aparência se deve ao fato de ela fazer parte do elenco da 12ª temporada de American Horror Story, Delicate.