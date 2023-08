Ex-BBBs, Amanda e Cara de Sapato terminam romance após pedido ‘inusitado’ de lutador

O namoro entre Amanda e Cara de Sapato terminou antes mesmo de começar. De acordo com informações do Extra, o romance entre os dois, que se conheceram no Big Brother Brasil, era mantido de forma anônima e durante uma viagem do lutador aos Estados Unidos, os dois decidiram romper.

Segundo o texto, durante uma chamada de vídeo, Cara de Sapato propôs que os dois rompessem uma acordo de fidelidade que possuíam para poder encontrar com outras pessoas.

“Amanda ainda relutou contra essa sugestão, mas percebeu que ele queria mesmo era estar solteiro, livre para seguir sua vida”, conta uma fonte próxima à vencedora do BBB 23 ao site.

A fonte ainda disse que Amanda estava decepcionada com a atitude do ex-companheiro. “Sapato disse a Amanda que deseja ser amigo dela a vida inteira. Aquele negócio de dizer que Deus colocou ele no programa só para conhecê-la. Mas ela não está digerindo isso bem não. Está decepcionada”, revelou.

Além do complô romântico, a parceria de negócios também foi encerrada. Os dois tinham como ideia uma linha de semijoias chamada de ‘Docshoes’, apelido dado ao casal de amigos enquanto estavam no BBB.

“Ela ficou esperando por ele, aguardando o momento certo e foi vivendo no canto dela, em São Paulo, sozinha. Agora ela tem que corrigir a rota e se desvincular uma vez por todas desse passado”.

Cara de Sapato vem ao Brasil para realizar uma cirurgia. Em suas redes sociais, o lutador disse que irá operar o joelho direito para uma correção no menisco.

