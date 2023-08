Estreia de Fuzuê: Irmão de Arthur Aguiar vive bandido na novela da Globo

Ruan Aguiar, irmão de Arthur Aguiar, campeão do BBB 22, vive um dos principais personagens de Fuzuê, novela que substitui Vai na Fé na próxima segunda-feira (14). Na produção da TV Globo ele interpreta Marreca.

Segundo o enredo da novela, o personagem é um bandido cheio de marra, que está disposto a conquistar tudo o que deseja. Além disso, o irmão de Arthur Aguiar vive no bairro de Fátima e vai aparecer muito no Beco do Gambá.

Fuzuê: Ruan Aguiar e Heslaine Vieira são os intérpretes de Merreca e Soraya (Divulgação/Globo)

Em Fuzuê, novela que estreia na faixa das 19 horas, o personagem tem uma relação próxima com a protagonista Luna (Giovana Cordeiro), Jefinho (Micael Borges), que também vivem na região. Mas, Marreca acabou entrando para o crime.

Na novela que entra no lugar de Vai na Fé, o personagem de Ruan Aguiar é apaixonado por Soraya (Heslaine Vieira), com quem já namorou, mas ainda quer reatar. Mas, ele também é aquele que adora ostentar e sempre usa looks com cordões de ouro e outros adereços nada discretos.

Arthur Aguiar foge de comentários polêmicos de Maíra Cardi (Reprodução/Globo)

Em uma entrevista à Quem, o irmão de Arthur Aguiar falou sobre os fãs e como o ex-BBB ajuda na sua carreira: “Minha trajetória foi muito bem separada entre a carreira dele e a minha. Fiz 30 peças de teatro, são 13 anos caminhando em paralelo”, explicou o ator.

Antes de ganhar seu primeiro papel, Ruan fez 14 participações especiais na Globo e esteve em Um Lugar ao Sol, novela de 2021. Este será o seu primeiro vilão na TV e para encarar o personagem ele precisou mudar o visual, cortando o cabelo e deixando um bigodinho. A estreia de Fuzuê na grade da Globo será na segunda-feira (14).

