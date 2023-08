Este é o nome do novo programa que marca a volta de Fátima Bernardes ao jornalismo

Sendo mais conhecida pelos anos à frente do Jornal Nacional ao lado de William Bonner e em seguida ganhando um programa com seu próprio nome, e, breve Fátima Bernardes estará de volta em um programa com cunho jornalístico, diferentemente da sua última empreitada na televisão.

O novo programa, que estreia em outubro no GNT e Globoplay, se chama ‘Assim Como a Gente’, e segundo o gshow, em cada capítulo serão contadas duas histórias de personalidades que estão em destaque e enfrentam os mesmos desafios. O bate-papo será “informal repleto de reflexões”.

A apresentadora participará do programa interagindo e também contando seus próprios relatos.

“Estamos construindo um programa lindo, com um formato maravilhoso para o público, que vai amar. Serão conversas muito sinceras e reveladoras, que, do meu ponto de vista, são o ponto forte da atração. com personalidades que vão abrir o coração e o sorriso de todo mundo, claro. As gravações estão vindo aí e a previsão é que comecem em agosto”, explicou Fátima.

Atualmente a jornalista está apresentando o programa ‘The Voice Kids’.

Estreia de Fuzuê: Irmão de Arthur Aguiar vive bandido na novela da Globo

Ruan Aguiar, irmão de Arthur Aguiar, campeão do BBB 22, vive um dos principais personagens de Fuzuê, novela que substitui Vai na Fé na próxima segunda-feira (14). Na produção da TV Globo ele interpreta Marreca.

Segundo o enredo da novela, o personagem é um bandido cheio de marra, que está disposto a conquistar tudo o que deseja. Além disso, o irmão de Arthur Aguiar vive no bairro de Fátima e vai aparecer muito no Beco do Gambá.

Em Fuzuê, novela que estreia na faixa das 19 horas, o personagem tem uma relação próxima com a protagonista Luna (Giovana Cordeiro), Jefinho (Micael Borges), que também vivem na região. Mas, Marreca acabou entrando para o crime.

Na novela que entra no lugar de Vai na Fé, o personagem de Ruan Aguiar é apaixonado por Soraya (Heslaine Vieira), com quem já namorou, mas ainda quer reatar. Mas, ele também é aquele que adora ostentar e sempre usa looks com cordões de ouro e outros adereços nada discretos.

Arthur Aguiar e Ruan Aguiar, que está em Fuzuê, são irmãos (Reprodução/Instagram)

