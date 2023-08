Casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro é oficialmente adiado: ‘Sem previsão’

O grande dia de Maíra Cardi e Thiago Nigro terá que esperar. Após inicialmente marcar os dois dias de celebração para agosto, o casal precisou mudar completamente os planos para o casamento devido as proporções tomadas.

Em um desabafo, feito por meio de suas redes sociais, Maíra revelou os motivos que fizeram os pombinhos adiarem o grande dia. O casamento, até agora, não tem mais uma data certa para acontecer.

Por meio de uma publicação, a influenciadora informou que o evento tomou proporções tão grandes que não conseguiria ser sediado pelos hotéis no brasil, o que os fez adiar a celebração.

“O casamento era para ser um casamento normal. Nós então começamos a conversar e decidimos fazer dois dias a mais, do nada virou três, quatro, uma semana de casamento com festa de baile de máscaras, festa da Disney, com luau, com DJ, banda Gospel, DJ eletrônico”, conta Maíra.

“De repente, nos pegamos falando sobre casar em Israel e, do nada, na Itália. Depois os hotéis do Brasil não comportavam o número de convidados que a gente queria e a gente precisaria fechar o hotel inteiro. Foi aí que decidimos adiar o casamento porque ficou complexo. É como se fosse o line-up de um cruzeiro”.

Extravagância

Seguindo com as revelações sobre a celebração, Maíra afirmou que ela e Thiago pretendem arcar com todas as custas do casamento. Isso inclui os gastos de todos os convidados.

“Todo o hotel, a viagem e a logística. Então a gente precisa programar melhor porque não estávamos achando um hotel que comportasse tudo isso”, conta a coach de emagrecimento.

Maíra e Thiago assumiram o relacionamento em março deste ano em meio a diversas polêmicas. Apenas um mês depois, durante uma viagem em Israel onde Maíra se batizou nas águas do Rio Jordão, eles anunciaram o noivado, movimentando as redes sociais e a curiosidade dos seguidores que seguem na expectativa de acompanhar os preparativos para a união do casal.

Leia também: Maíra Cardi avisa Thiago Nigro que caiu em golpe do pix e é criticada

Informações: IstoÉ