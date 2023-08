Após meses internado, marido de Marieta Severo morre aos 82 anos

Aderbal Freire-Filho, marido da atriz Marieta Severo, morreu aos 82 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do diretor, que estava internado há meses devido a um acidente vascular cerebral.

Nascido em 1941, em Fortaleza, seu pai era dono de uma livraria e começou a atuar aos 13 anos, em 1970, quando se mudou para o Rio de Janeiro. Aderbal também precisou optar entre o teatro e a advocacia, ficando com as artes.

Ao longo da vida, Aderbal Freire-Filho trabalhou como ator, com os diretores Nelson Xavier e Cecil Thiré, em O Segredo do Velho Mundo. Ele também montou uma adaptação de Flicts, do Ziraldo, que foi apresentada nos horários vagos do teatro que ocupavam na Lagoa.

Aderbal Freire-Filho estava internado no Rio de Janeiro (Reprodução/Instagram)

Entre os trabalhos mais conhecidos está a historiografia teatral brasileira, A Morte de Danton, de 1977, além dos romances, como O que Diz Moleiro (2004), de Dinis Machado.

O artista era também um dos grandes nomes da cultura brasileira e ganhou destaque como contador de histórias e questionador. Era muito querido entre filósofos, dramaturgos e encenadores.

LEIA TAMBÉM: Spoiler de Terra e Paixão: Deixada no altar, Graça é desprezada duas vezes

Durante o um programa que apresentou na TV Brasil, ele chegou a levar um notebook e deitar-se no chão do cenário feito de pedaços de peças do seu repertório, para anunciar o papo com editores de uma revista impressa de crítica e estética. Ali, víamos enlaçar o sério e o humor, a erudição e o chão do palco.

Atriz Sheron Menezzes fala sobre violência sexual

Sheron Menezzes, a Sol de Vai na Fé, foi ao Encontro com Patrícia Poeta para falar sobre o fim de Vai na Fé, mas também sobre a violência sexual. Ao lado da apresentadora da Globo, ela chorou ao ver a cena em que descobre que foi vítima de Theo, personagem de Emílio Dantas.

No Encontro com Patrícia Poeta, Sheron Menezzes relembra cena importante sobre violência sexual em Vai na Fé (Reprodução/Globo)

“Ela demorou 20 anos para entender que foi vítima de violência sexual. Eu acho que nesta cena eu falei por muitas mulheres que passam por isso. Foi muito importante dar voz para muitas mulheres a mostrar que isso acontece”, comentou a protagonista da novela, que termina nesta sexta-feira (11).

Durante o Encontro, Patrícia Poeta lembrou que a violência doméstica e sexual pode acontecer a qualquer momento e disse que sofre muito ao saber que essa realidade não está apenas na novela: “Sabe que você pode ser vítima. A informação é algo que pode ajudar para que isso não ocorra”.

LEIA TAMBÉM: Reprise de Mulheres de Areia: Mentira de Ruth vem à tona e Marcos fica chocado