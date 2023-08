Após dancinha no Encontro, Patrícia Poeta entrevista Xuxa: ‘Confiado demais’

Patrícia Poeta voltou à infância no Encontro. Antes da apresentadora chamar uma entrevista que fez com Xuxa Meneghel, Tati Machado chamou um vídeo da famosa dançando uma música da rainha dos baixinhos quando era criança.

“Nessa época, não tinha tanta coreografia, então, a gente fazia. Olha,nem parece que é tímida”, brincou Patrícia, que olhava atentamente ao vídeo.

Depois do resgate, a apresentadora do Encontro chamou uma entrevista que fez na mansão de Xuxa, que também serve como uma chamada para o último episódio do documentário que está no catálogo Globoplay e vai ao ar nesta quinta-feira (10), a partir das 18 horas.

Tati Machado chama vídeo e mostra Patrícia Poeta dançando na escola (Reprodução/Globo)

Uma das perguntas mais certeiras de Patrícia Poeta envolve a carreira de Xuxa, que ficou boa parte da sua vida profissional na Globo: “Com 44 anos de carreira, quando você olha para o retrovisor, qual acha que foi um dos grandes acertos da sua vida?”, diz a apresentadora do Encontro.

LEIA TAMBÉM: Cirurgia bariátrica: Após dias no hospital, Jojo Todynho recebe alta

Em seguida, Xuxa fala calmamente que seu maior erro e também maior acerto estão correlacionados: “Acho que está perto do meu maior erro: ter confiado demais nas pessoas erradas e ter confiado demais nas pessoas certas”.

Gravada na última sexta-feira (04), na casa de Xuxa Meneghel, no Rio de Janeiro, a entrevista dada ao Encontro com Patrícia Poeta não revela muito os assuntos que serão abordados no último episódio do documentário, mas dá ainda mais receio para as polêmicas envolvendo a apresentadora: “Eu olho para cima e só agradeço mesmo, sabe? Tipo, obrigada por tudo o que eu vivi e que ainda vou viver. E [vejo] isso nas palavras das pessoas que gostam de mim, que me respeitam, me admiram; e das que não gostavam tanto de mim”, disse Xuxa.

LEIA TAMBÉM: Este é o nome do novo programa que marca a volta de Fátima Bernardes ao jornalismo