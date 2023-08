Andressa Urach mostra acessório indispensável durante viagem: “Fiel amigo e companheiro”

A modelo Andressa Urach viajou nesta quinta-feira (10) para São Paulo e compartilhou com seus seguidores um item essencial para não tira de sua bolsa: um vibrador. Aos risos, ela mostrou o acessório em meio a outros produtos que “carrega para todo lugar”.

“Olha quem veio na bolsa comigo, o Juninho. Fiel amigo e companheiro”, afirmou ela. Em seguida, ela apareceu já dentro do avião ao lado do filho, Arthur Urach, que a acompanha na viagem.

Andressa Urach mostrou aos seus seguidores que carrega vibrador na bolsa: "Fiel amigo e companheiro" (Reprodução/Instagram)

Em posts anteriores, a modelo falou sobre uma rifa que tem promovido, com números no valor de R$ 1,99, que terá como prêmio principal um encontro com ela. O ganhador terá passagens, hospedagem em hotel de primeira classe e alimentação inclusa, além de “um dia inesquecível” com a ex-miss Bumbum.

Para o segundo, terceiro e quarto lugar, nada de sexo, apenas dinheiro, com PIX de R$ 15 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil, respectivamente. Segundo ela mesmo revelou, apenas um comprador adquiriu 410 bilhetes de uma vez.

Andressa mantém perfis com conteúdo explícito nas plataformas OnLyfans e Privacy e afirma que já gastou quase R$ 2 milhões em tratamentos de estética para promover seus conteúdos eróticos e já afirmou que não tem limites para o que pode realizar com seus seguidores.

“Negociando eu faço o que os meus criadores quiserem. Estou aqui para realizar os pedidos inusitados, os fetiches”, explicou.

Recentemente ela chocou seus fãs ao afirmar que seus conteúdos eróticos são gravados pelo seu filho. Com naturalidade, Andressa disse que Arthur quer se profissionalizar como fotógrafo e, por isso permite que ele ganhe experiência gravando seus vídeos.

O rapaz ressaltou que encara essa função com profissionalismo e garantiu que não fica excitado. “Não acontece porque vejo tudo como um trabalho nessa situação. Só consigo pensar numa posição que fique melhor para vender mais”, afirmou ele.

LEIA TAMBÉM: