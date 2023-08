“Abrindo as gavetas”: Miguel Falabella recupera foto antiga com Aracy Balabanian

Poucos dias após o falecimento da atriz Aracy Balabanian, de quem era amigo de muitos anos, o ator e diretor Miguel Falabella, 66 anos, voltou a postar em seu Instagram uma foto antiga, onde aparece mais jovem.

Na imagem, Falabella está sentado atrás dela em uma escadaria de pedra de um jardim, com um copo de bebida ao lado e provavelmente aproveitando o sol para relaxar. Não há indicação da data ou do local onde foi feita a foto. “Abrindo as gavetas numa semana melancólica”, disse.

Marisa Orth, que dividiu com o palco do programa ‘Sai de Baixo’ por anos com Aracy e Falabella, imediatamente comentou a imagem. “Tá doendo. Ela era legal demais”, disse.

Aracy Balabaniam morreu última segunda-feira, aos 83 anos, de câncer no pulmão, na Clínica São Vicente, na Gávea. Em uma postagem anterior, Falabella prestou uma linda homenagem que comoveu todos os colegas de profissão.

“Minha amada Aracy, minha rainha, atriz de primeira grandeza, companheira irretocável, amor de muitas vidas. Obrigado pela honra de ter estado ao seu lado exercendo nosso ofício, obrigado pelo afeto, pelos conselhos, pelas gargalhadas e pela vida que você tão delicadamente me ofereceu. Consola-me saber que estaremos para sempre juntos em alguma reprise de uma futura sessão nostálgica. Te amo para sempre. Até um dia!”, publicou ele.

Aracy estreou na Globo em 1972, no programa infantil “Vila Sésamo”. Desde então brilhou em papéis de todos os tipos nas várias novelas que participou, como “Corrida de Ouro” (1974), “Bravo!” (1975), “O Casarão” (1976), “Coração alado” (1980), “Locomotivas” (1986) e “A Próxima Vítima” (1995), mas sem dúvida seus papéis mais conhecidos são como Dona Armênia, da novela “Rainha da Sucata”, onde seu principal bordão era “Vou botar essa prédio na chon!”, e Cassandra, do seriado “Sai de Baixo”, gravado ao vivo com platéia durante anos.