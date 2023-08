Você não percebeu? Vai na Fé e Fuzuê se cruzaram na reta final da novela da Globo

Lui Lorenzo, de Vai na Fé, pegou carona com personagem de Fuzuê (João Miguel Júnior/Globo)

As novelas Vai na Fé e Fuzuê se cruzaram na Globo e talvez você não tenha reparado. Enquanto a primeira está em seus últimos capítulos, a outra estreia na próxima segunda-feira (14), às 19 horas, mas antes da troca o público teve uma surpresa.

No último fim de semana, Lui Lorenzo (José Loreto) estava aflito que acabou pedindo um carro de motorista de aplicativo e foi nesta cena que Jefinho ( Micael Borges), personagem de Fuzuê, novela que vai substituir a atual história da Globo, aparece.

Para quem não sabe, Jefinho é um cantor em busca do sucesso, mas enquanto nada acontece no mundo artístico, ele sustenta a casa dirigindo carros por meio de aplicativos: “Olha o homem aí! Prazer, eu sou Jeferson, mas pode me chamar de Jefinho Sem-Vergonha”, disse ele.

Estreia de Fuzuê: Ao lado de Micael Borges, Michel Teló faz participação especial na novela da Globo (Reprodução/Globo)

Na cena de transição, o personagem de Micael Borges diz que vai levar o cantor interpretado por José Loreto até Lumiar, o refúgio que dá nome a personagem de Carolina Dieckmann. Todo simpático, Lui Lorenzo fica feliz por achar que o motorista é apenas um fãs empolgado.

LEIA TAMBÉM: Após 21 anos, Geraldo Luís assina contrato com emissora que já trabalhou

Mas, Jefinho logo manda o recado e pede conselhos ao artista: “Eu queria muito essa chance de conversar com um cantor bem-sucedido igual você, viu! O meu sonho é trabalhar com a música. Inclusive eu sou compositor! Vou cantar um pedacinho do refrão que eu fiz para Luna, minha musa inspiradora”.

Fuzuê: Micael Borges interpreta Jefinho (Divulgação/Globo)

Conheça mais o personagem de Fuzuê

Na novela inédita da Globo, que estreia na próxima segunda-feira (14), no lugar de Vai na Fé, Jefinho Sem-Vergonha é um rapaz humilde, que mora com o pai, Domingos (Deo Garcez) e trabalha como motorista de aplicativo. Mas, o seu grande sonho é viver de música sertaneja.

Em Fuzuê, ele é apaixonado pela protagonista, Luna (Giovana Cordeiro), com quem já viveu um romance. Mas, ela acaba se envolvendo com Miguel (Nicolas Prattes), de quem se torna muito próxima, gerando um grande ciúmes no namorado.

LEIA TAMBÉM: Reprise de Mulheres de Areia: Virgílio realmente faz isso para salvar o Marcos