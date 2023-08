‘Vai Ter Troco’: comédia nacional retrata o que pode ser a vontade de muitos em relação aos patrões; já assistimos

Engolir sapos no trabalho por meio de demandas exageradas, tratativas abusivas e falta de consideração pode passar batido por diversos funcionários, ainda que não seja saudável. Mas atrasar o salário e não cumprir com o pagamento excede o limite da passividade, como acontece na comédia nacional, ‘Vai Ter Troco’.

Após um grupo de funcionários entender que seus patrões não vão arcar com seus pagamentos, se inicia uma revolução na mansão, a fim de os direitos serem cumpridos. A trama utiliza da mesma fórmula presente nas comédias nacionais, com timings que funcionam bem para a proposta.

‘Vai Ter Troco’: Comédia nacional traz elenco de peso e promete provocar boas risadas no público; veja o trailer (Reprodução/Divulgação)

Além de tirar bons risos do espectador, há um discurso de revolta por parte de uma das funcionárias capaz de gerar identificação, além da realidade demonstrada na comunidade em que vive, em contraste ao padrão de vida dos chefes.

Com a direção Maurício Eça e produção por Diane Maia, “Vai Ter Troco” trará ao elenco Miá Mello, Marcos Veras, Giovanna Grigio, Nany People, Edmilson Filho, Evelyn Castro, Nicholas Torres, Denise Del Vecchio e Saulo Laranjeira no elenco, além das participações especiais de Ludmilla e Falcão.

A produção brasileira é da Amaia Produções, com a coprodução da Star Original Productions, da Star Original Productions, Mar Filmes, Warner Bros Pictures e distribuição da Star Distribution.

Leia mais: ‘Não Tem Volta’: Manu Gavassi protagoniza comédia de ação nacional com Rafael Infante e já tem data de estreia; confira

Sinopse oficial e trailer

“Tonha (Evelyn Castro) e Zildete (Nany People) trabalham há anos para a família de Afonso (Marcos Veras), sua esposa socialite Sarita (Miá Mello) e os filhos John John (Nicholas Torres) e MIranda (Giovanna Grigio). Após meses sem receber salário e atentos aos caprichos dos patrões, que alegam estarem falidos, mas vivem esbanjando em festas e jantares para a alta sociedade, as domésticas decidem cobrar o pagamento de uma forma mais veemente.”

“Para isso, contam com a ajuda de Nivaldo (Edmilson Filho), o motorista faz-tudo que conhece todas as armações do patrão, incluindo suas relações misteriosas com políticos. Com o clima esquentando entre patrões e empregados, a situação sai do controle, levando o conflito para um caminho inusitado, com diálogos e situações hilárias, expondo de forma bem-humorada a relação entre eles.”

O filme estreia exclusivamente nos cinemas no dia 17 de agosto.

Assista ao trailer: