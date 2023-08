Saga ‘Crepúsculo’ sairá do Netflix em agosto: veja até quando você pode ver os filmes?

Se falarmos de sagas cinematográficas que foram um autêntico fenômeno de massas, é impossível não citar Crepúsculo, a série de filmes baseada em quatro best-sellers de Stephenie Meyer.

O primeiro filme da bem-sucedida franquia que contava a história de amor entre a adolescente Bella Swan e o vampiro Edward Cullen revolucionou o cinema juvenil quando foi lançado, em 2008.

O tremendo sucesso do filme também impulsionou a fama dos seus protagonistas, Kristen Stewart e Robert Pattinson, que continuaram interpretando seus personagens em outros quatro filmes até 2012.

Robert Pattinson e Kristen Stewart em 'Crepúsculo' | (Lionsgate)

Quase uma década após o frenesi pelo lançamento, o time dos apoiadores do vampiro Edward e do lobisomem Jacob ganhou força novamente quando a Netflix adicionou as cinco produções de Crepúsculo ao seu catálogo em 2021.

Agora, apenas dois anos após aquele golpe de nostalgia, o gigante de transmissão está pronto para dizer adeus às fitas que marcaram uma geração de jovens no mundo.

Quando as filmes da série Crepúsculo sairão do Netflix?

A plataforma de streaming anunciou que a saga completa de fantasia romântica será removida de sua biblioteca para os assinantes na América Latina na próxima terça-feira, 15 de agosto de 2023.

Portanto, o público tem apenas cinco dias a partir de hoje para ver pela última vez no serviço as filmes da franquia: Crepúsculo, Luna nueva, Eclipse, Amanecer parte 1 e Amanecer parte 2.

Se você não quer perder a oportunidade de reviver a história, ainda dá tempo de maratonar toda a saga mais uma vez, lembrando a ordem em que você deve assistir os filmes da saga e do que se tratam:

Crepúsculo (2008)

A primeira entrega da saga nos apresenta a protagonista: Isabella Swan, uma tímida e desajeitada jovem que acabou de se mudar para uma pequena cidade de Washington chamada Forks com seu pai.

Em seu novo lar, Swan se sente atraída pelo misterioso Edward Cullen e começa a investigar sobre ele após uma série de eventos inexplicáveis, conseguindo descobrir que ele é um vampiro centenário.

Embora saibam o quão perigoso pode ser o seu idílio, eles se apaixonam completamente e iniciam um romance proibido que colocará a vida de Bella em perigo quando o vampiro James se apaixonar por ela.

Robert Pattinson e Kristen Stewart em 'Crepúsculo' | (Lionsgate)

Crepúsculo: Lua Nova (2009)

No segundo longa-metragem, Edward decide terminar sua relação com Bella após um incidente que poderia ser fatal para ela. Após a separação, a adolescente cai em uma profunda depressão por meses.

Swan só consegue sair da escuridão em que está graças à sua amizade com Jacob Black, o amigo de infância secretamente apaixonado por ela que conhecemos no primeiro longa-metragem.

Contudo, o jovem da tribo Quileute esconde seu próprio segredo. Quando a vida de Edward estiver em perigo, Bella tomará uma arriscada decisão que confirma seu destino junto ao seu amado.

Taylor Lautner e Kristen Stewart em 'Luna Nueva' | (Lionsgate)

A terceira entrega começa com uma série de desaparecimentos e mortes. Os Cullen logo descobrem que Victoria está formando um exército de novos vampiros para acabar com Bella e vingar James.

Apesar de seu ódio, os Quileutes e a família de Edward chegam a um acordo de trégua para proteger Bella. A protagonista é forçada a escolher entre seu relacionamento com seu namorado e a amizade com Jacob.

Os Volturi, o aquartelamento de vampiros mais poderoso e equivalente à realeza no universo de Crepúsculo, retornam nesta história com um papel pequeno na tela, mas importante na trama.

Robert Pattinson y Kristen Stewart en 'Eclipse' | (Lionsgate)

Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 (2011)

A protagonista se casa nesta quarta película. No entanto, um evento inesperado complica os planos dos recém-casados: Bella fica grávida de um bebê metade vampiro.

A vida de Swan está pendurada num fio outra vez, mas ela decide levar seu gravidez até o fim. Sua saúde irá se deteriorando à medida que a gestação avança e ninguém estará preparado para quando ela der a luz.

Robert Pattinson y Kristen Stewart en 'Amanecer (parte 1)' | (Lionsgate)

Crepúsculo: Amanecer - Parte 2 (2012)

Após o seu parto traumático, Bella sobrevive ao se tornar uma vampira. No início deste filme, ela está se adaptando à sua nova vida como imortal ao lado de Edward e Renesmee, sua filha.

No entanto, uma distorção empurra os Volturi a pensar que a menina Cullen Swan é um risco. Diante disso, os Cullen reúnem seus aliados e se preparam para uma batalha possivelmente mortal.