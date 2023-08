Reprise de Mulheres de Areia: Virgílio realmente faz isso para salvar o Marcos

O relacionamento de Andréa (Karina Perez) e Wanderlei (Paulo Betti) é mais um plano de Virgílio (Raul Cortez) para separar o filho de Raquel (Gloria Pires). Mas, nos próximos capítulos de Mulheres de Areia, no Edição Especial, o milionário faz um pedido arriscado.

Ao querer deixar a vilã da reprise da TV Globo em maus lençóis e provocar o pedido de separação, o pai de Marcos (Guilherme Fontes) diz que a ex-namorada do herdeiro deve se envolver ainda mais com o amante da gêmea má. Para ele, o ciúmes deve falar mais alto e o rompimento é dado como certo.

Durante um encontro com a ex-noiva do protagonista de Mulheres de Areia, Virgílio assume que pretende desmascarar Raquel para que o filho tome um caminho diferente na história. Neste momento, o empresário pede que Andréa fique noiva de Wanderlei para provocar o ciúmes da megera.

Reprise de Mulheres de Areia: Após perder o namorado para a vilã da novela, Ruth recebe proposta de casamento (Reprodução/Globo)

O plano para acabar com o casamento de Marcos e Raquel deixa a personagem de Karina Perez hesitante, mas ela também quer reatar o seu namoro com o personagem de Guilherme Fontes, que é apaixonado por Ruth, mas casou com a gêmea má.

Virgílio enfatiza a importância de envolver Raquel emocionalmente no plano, acreditando que, ao provocar seu ciúme e incentivá-la a perder a cabeça, ela entrará na jogada e o divórcio entre ela e Marcos se concretizará.

Reprise de Mulheres de Areia: Marcos conversa com Floriano e descobre mentira de Raquel (Reprodução/Globo)

Em um determinado momento, ela questiona o ricaço se é preciso mesmo chegar ao ponto de noivar com o cafajeste de Mulheres Apaixonadas e o empresário deixa claro que isso é fundamental para que o plano funcione e Marcos peça o divórcio o mais rápido possível.

Segundo Virgílio, a nora fará qualquer coisa para manter a vida de luxo que conquistou, mas ele sabe que ela é apaixonada pelo amante e que não quer vê-lo com ninguém. O plano também conta com um investigador, que foi contratado para vigiar os passos de Raquel e saber se ela está dando dinheiro a Wanderlei.

