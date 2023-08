Perdeu? Maíra Cardi avisa Thiago Nigro que caiu em golpe do pix e é criticada

A influenciadora digital e coach de emagrecimento Maíra Cardi pregou uma grande peça em seu noivo, o coach de finanças Thiago Nigro. Compartilhando em suas redes sociais, ela relatou a reação de seu companheiro ao escutar a possibilidade de ter sido vítima de golpe.

Conforme informações do R7, Maíra abordou o companheiro fingindo ter sido vítima de um golpe do Pix, que teria custado a quantia de R$300 mil para o casal.

No entanto, a reação do Primo Rico foi completamente diferente do esperado por ela. Ao invés de se irritar, ele ficou o mais calmo possível e afirmou que depois os dois iriam conversar sobre isso.

Para mostrar a “pegadinha”, ela compartilhou um vídeo em sua rede social com uma gravação de tela da reação do companheiro.

Na legenda, ela escreveu: “Chocada com a reação do meu marido ao descobrir que perdemos 300 mil em um golpe!”.

Criticada pelos internautas

Seguindo com o vídeo, Maíra mostra uma troca de mensagens com o marido, onde envia a ele um print informando que finalizou a transferência de R$300 mil solicitada por um dos homens de confiança do companheiro.

Em meio a mensagens curtas e tentativas de ligação, Maíra se mantém firme na interpretação e compartilha prints mostrando a suposta solicitação de transferência. Até que as mensagens chegam ao fim com Thiago dizendo: “Nunca mais faça isso, falamos depois... Beijos”.

Apesar dela ter achado graça da situação, os seguidores do casal não concordaram e criticaram: “Só eu achei desnecessária e sem noção essa trolagem?”.

“Quanta necessidade de vir a público postar o quanto esbanja dinheiro, em quantos muitos passam fome?”, criticou outro seguidor.

“Agora peguem 300 mil e doem para uma família. Transforem a casa de quem precisa, invista em pessoas que estão morrendo de fome! Já que não faz falta para você e nem para ele”, finaliza um terceiro.