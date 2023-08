Marlene Mattos vai trabalhar com ex-mulher de cantor sertanejo; saiba quem é

Após o lançamento do documentário sobre a apresentadora Xuxa Meneghel, Marlene Mattos voltou a ser um dos assuntos mais comentados na web, seja pelas críticas ou por elogios. Mas, ela também colhe os frutos da produção para o Globoplay.

Depois de um tempo, a empresária fechou um novo contrato de trabalho com Zilu Godoi, que chegou a defender a ex-diretora da TV Globo, afirmando que as críticas feitas pela ex-apresentadora infantil são pesadas, elas vão trabalhar juntas. A revelação foi feita pela influenciadora digital no videocast “Família Muda Tudo”, com Patrícia Maldonado, que também vive no exterior.

“Tenho um grande projeto no Brasil, que consiste em realizar dez palestras em conjunto com Marlene Mattos. Está tudo pronto, vou para a casa dela e passarei uma semana inteira trabalhando ao seu lado”, disse a mãe de Wanessa Camargo.

Marlene Mattos e Zilu Camargo trabalharam juntas em 2019 (Reprodução/Instagram)

LEIA TAMBÉM: Você não percebeu? Vai na Fé e Fuzuê se cruzaram na reta final da novela da Globo

A ex-mulher de Zezé Di Camargo trabalhou com Marlene Mattos, em 2015, quando foi diretora do programa Assim Somos, exibido pelo canal E+TV. Atualmente, ela mora nos Estados Unidos e mostra sua vida pelas redes sociais.

Xuxa e Marlene Mattos. Reprodução/Globoplay

“Quando me separei, precisei muito de uma palavra, e não tive. Tive que me virar sozinha e essa é a experiência que passo nas palestras”, contou Zilu sobre o seu projeto com a ex-diretora de Xuxa.

Zilu não perdeu tempo para alfinetar o sertanejo pela separação polêmica. O casamento chegou ao fim em 2012, após 30 anos de relação, e na época, o fim da união teve a acusação de traição de Zezé Di Camargo. “Eu pus na minha cabeça que eu não perdi nada. Quem perdeu foi quem deixou de estar comigo”, disse ela.

LEIA TAMBÉM: Após 21 anos, Geraldo Luís assina contrato com emissora que já trabalhou