Kate Middleton e as pistas que mostram que ela perseguiu o príncipe William para se tornar rainha

O Príncipe William e Kate Middleton têm se esforçado para serem dignos representantes da Coroa, mesmo tendo sido envolvidos em diversos escândalos, como a infidelidade do herdeiro ao trono e a sua má relação com os ex-duques de Sussex, eles têm continuado com seus compromissos reais, para não perder o foco.

Os Príncipes de Gales conseguiram se posicionar como os mais comentados da Casa Real Britânica e também como os mais admirados diante da postura que ambos mantiveram e da família que formaram junto aos seus filhos: George, Charlotte e Louis.

No entanto, a sua relação não tem sido de conto de fadas desde o início, pois além de enfrentar rompimentos, há quem afirme que Middleton planejou conquistar o filho mais velho da princesa Diana junto com sua mãe, por isso ela seguiu seus passos.

As pistas de Kate Middleton perseguindo o Príncipe William

Kate Middleton tem se dedicado a ficar calada e a sorrir desde que chegou à monarquia britânica, o que a levou a ganhar a afeição da Rainha Elisabeth II e de seu sogro, o agora Rei Charles III. Foi o escritor Robert Lacey quem mencionou as pistas que comprovam que a futura rainha se certificou de seguir os passos de seu agora marido, através de seu livro, “Battle of Brothers”.

Ela mudou de Universidade por ele

Kate e William se conheceram na Universidade de St. Andrews em 2001, mas de acordo com Robert, esta não era a universidade que ela deveria frequentar originalmente.

“Kate era muito estratégica. Ela renunciou ao seu lugar em uma das melhores universidades da Grã-Bretanha, Edimburgo, e optou por outra [St. Andrews], que provavelmente não tinha o mesmo nível acadêmico. Ela já tinha estado em Edimburgo para escolher seu alojamento, mas mudou de universidade e mudou seu curso para História da Arte, pois era isso que William ia estudar. Ela adiou sua própria educação por um ano e até arriscou não entrar para a St. Andrews”, disse o escritor.

Ela tirou a jovem de cima dele

Ambos foram a uma festa entre amigos, onde o príncipe estava sendo ‘perseguido’ por outra jovem e ela, de forma estratégica, se encarregou de afastar a moça e estabelecer, finalmente, um vínculo com ele.

“Depois de um mês ou algo assim no primeiro semestre juntos, eles foram a uma festa onde uma garota estava flertando seriamente com William. O príncipe estava sendo educado, mas não conseguia se livrar dela, e a garota não entendia a intenção - até que Kate apareceu do nada, atrás dele e colocou as mãos em volta de William. ‘Ah, desculpe’, disse ele, ‘mas eu tenho namorada’, e ele e Kate começaram a rir juntos. “Muito obrigado”, disse ele (para Kate), acrescentou.

Ela o seduziu com seu biquíni

O golpe de mestre da conquista chegou quando Kate decidiu participar do desfile beneficente da universidade e o fez com um biquíni que deixava muito à mostra seu corpo. Naquela mesma noite, ele ficou encantado por ela.

Ela o esperou por nove anos

O futuro rei tinha muito claro o seu futuro, apesar de ter uma namorada, não estava nos seus planos se casar até os seus 28 ou 30 anos, é por isso que Kate Middleton decidiu esperá-lo por um longo período e se encarregou de se educar e se tornar uma boa escolha para a realeza.

Viajou para o Chile

A princesa já tinha se decidido se envolver em obras de caridade mesmo antes de conhecer quem ela desejava como futuro marido, e, um ano depois de uma visita de William ao Chile, ela foi ao país para ajudar a construir duas estações de bombeiros nas localidades de La Tapera e Río Tranquilo, após vários incêndios na área.