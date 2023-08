Jojo Todynho volta às redes após cirurgia bariátrica e manda recado à jornalista: ‘a decisão é minha’

Nesta quarta-feira, 9 de agosto, Jojo Todynho atualizou os seus seguidores sobre seu estado de saúde após fazer uma cirurgia bariátrica na última terça-feira. A cantora disse que acaba de sair do CTI e que, apesar de ter sentido muita dor, está bem.

Ela iniciou o vídeo em seus stories no Instagram acalmando os fãs: “Boa tarde, apareci, estou bem. Ontem, pós-cirurgia, eu senti muita dor. Saí do CTI agora de manhã. Vim para o quarto, mas estou bem”, começou a famosa, que continuou, enviando um recado para a jornalista do Metrópoles, Fábia Oliveira: “Quero deixar uma coisa bem frisada aqui: não contei que não iria fazer a cirurgia por medo de ser cancelada, dona Fábia. A cirurgia é delicada e não cabe ficar respondendo se vou fazer ou não. A decisão é minha e não da internet”.

A cantora continuou afirmando que em breve, trará mais notícias: “Quando eu voltar para casa vou falar para vocês tudo bonitinho como foi esse processo e porque decidi fazer. Tenho uma equipe maravilhosa que cuida de mim”, acrescentou.

Ela ainda revelou o motivo de ter dito que havia desistido da bariátrica. “Eu tinha dito aqui na internet que tinha desistido de fazer, porque era todo dia uma perturbação, ‘quando vai fazer, com que médico?’”, e continuou: “Aí eu falei que tinha desistido de fazer, mas continuei o processo, acompanhamento com psicóloga, os exames, que são muitos. E deu tudo certo! Depois eu falo para vocês direitinho tudo”, finalizou.

Após as atualizações nos stories, a cantora publicou uma foto em seu feed da cama do hospital com a legenda: “Sempre em busca do melhor pra mim”.

