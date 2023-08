Jennifer Lopez brilha sem uma gota de maquiagem aos 54 anos e revela seu segredo da eterna juventude

Aos seus 54 anos recém-completos, Jennifer Lopez continua a demonstrar que se eleva acima dos humanos como uma deusa. Durante a celebração do seu aniversário, a atriz e cantora exibia seu corpo com uma incrível pose que ela publicou nas redes sociais, onde a nova-iorquina mostra que o tempo não a afeta e que ela ainda tem uma das imagens mais invejadas e desejadas por todas as mulheres ao redor do mundo.

Isso é algo que ela conseguiu graças à sua rigorosa rotina de exercícios físicos que ela segue diariamente, bem como uma dieta que permite a ela usar um biquíni sem nenhum sinal de celulite ou gordura corporal. JLo não consome nenhum tipo de álcool, nem processados, nem cafeína, nem açúcar e, como disse Haylie Pomroy, a nutricionista de muitas celebridades em Hollywood, o plano de alimentação que ela elabora consiste em “usar a comida de forma estratégica para queimar gordura”. Algo que funciona para Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez Instagram: @jlo

“A Diva do Bronx” não é apenas uma figura importante na música, cinema e moda, mas também exibe seu tremendo amor próprio e segurança em si mesma, expondo sua beleza natural sem maquiagem e mostrando como ela cuida bem da sua pele. E conseguiu isso graças às melhores rotinas de cuidado facial, algo que levou anos, assim como demorou para lançar sua marca de cosméticos JLo Beauty.

A artista compartilhou no Instagram o segredo de sua beleza através de vídeos em que aparece sem uma gota de maquiagem e com o cabelo molhado depois de sair do banho.