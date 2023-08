Jada Pinkett Smith mostra orgulhosamente uma de suas vitórias contra a alopecia em uma imagem impactante

Jada Pinkett Smith A atriz anunciou em 2018 que sofria de alopecia. O comediante Chris Brown ironizou sua condição no Oscar e Will Smith o esbofeteou (Instagram @jadapinkettsmith)

O programa Red Table Talk, transmitido pelo Facebook, tem sido um painel a partir do qual a atriz Jada Pinkett Smith se abriu sobre muitos aspectos de sua vida, como quando confessou na frente de seu marido, também ator Will Smith, que ela havia sido infiel durante um crise matrimonial com o rapper August Alsina. Mas também usou este espaço, em 2018, para contar que sofre de alopecia.

A alopecia areata é uma doença autoimune que causa a queda de cabelo, muitas vezes não apenas da cabeça, mas de todo o corpo, e é causada quando o sistema imunológico ataca os folículos pilosos, que é onde o cabelo é formado. A atriz contou no programa: "Um dia eu estava no chuveiro e de repente me dei conta de que tinha punhados de cabelos nas minhas mãos. Pensei meu Deus, estou ficando careca".

Esta declaração foi feita, pois muitos dos seus fãs perguntavam por que ela sempre usava turbantes e ela disse que falar sobre o assunto não era fácil para ela. Desde então ela tem usado seu cabelo raspado ao estilo de Demi Moore no filme G.I. Jane.

Agora ela é um exemplo de luta e persistência contra esta doença incurável e se tornou um exemplo a ser seguido por muitos outros pacientes que estão na mesma situação. Embora tenham sido momentos difíceis, ela tenta manter uma boa atitude, que ela também compartilha com seus 11 milhões de seguidores no Instagram.

“Sorria dentro do seu coração e se lembre que a vida é um presente e você também é”, é uma das tantas frases com as quais ela busca manter seu ânimo para cima.

Transformação em plena batalha

A protagonista de "Cleópatra" publicou nesta segunda-feira, 7 de agosto, duas fotos da sua evolução na luta para manter seu cabelo. "Este cabelo aqui está tentando voltar. Ainda tenho alguns pontos problemáticos, mas vamos ver", contou para seus fãs ao lado de duas imagens do antes e do depois.

Jada Pinkett Smith. A atriz compartilhou com seus fãs os avanços que tem tido na batalha contra a alopecia. (Instagram @jadapinkettsmith)

Enquanto que no fim de semana também compartilhou a drástica mudança que sofreu, pois mostrou uma imagem de sua longa trança e outra com o cabelo apenas começando do que está atualmente desfrutando como parte da sua vitória contra a alopecia. Em outubro, lançará um livro sobre sua história de vida.

Em 2022, sua doença foi usada como piada de mau gosto pelo comediante Chris Brown durante a cerimônia do Oscar, algo que Will Smith não tolerou, então ele subiu ao palco e deu um tapa no artista. Poucos minutos depois ele ganhou o prêmio de melhor ator e então foi banido pela academia por 10 anos.

Apesar de defender, uma fonte próxima à família vazou para a imprensa que Jada havia declarado que “ela não é uma dessas mulheres que precisam de proteção. Ela não precisava fazer o que fez, não preciso de proteção”.