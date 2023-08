Internautas se lançam contra Gal Gadot e Disney depois que foi mudado o destino de ‘Branca de Neve’

Não importa o que as pessoas digam, a Disney ainda tem uma longa lista de clássicos animados que serão levados para o cinema em live action nos próximos anos. Depois de filmes como A Bela e a Fera, Aladdin, O Rei Leão, Mulan e mais recentemente A Pequena Sereia, A Walt Disney Company tem sido questionada sobre a forma como está adaptando esses clássicos.

As decisões que estão sendo tomadas vêm das novas políticas da Disney e Pixar, que indicam a “inclusão para todos”, o que significa que a sua meta é “amplificar as vozes sub-representadas e as histórias não contadas”. Embora já tenha sido explicado que a representação cultural é importante, pois todos merecemos ser vistos e ouvidos, há uma multidão furiosa nas redes sociais que está mostrando insatisfação com o próximo e ambicioso live action da empresa: Branca de Neve.

A polêmica por trás de Branca de Neve

A história original é dos Irmãos Grimm e posteriormente foi levada à animação por Walt Disney em 1938.

No conto clássico, Branca de Neve era descrita como “uma menina que tinha a pele tão branca como a neve, os lábios vermelhos como o sangue e o cabelo tão preto como o ébano”, o que foi respeitado na animação, mas no live action escolheram Rachel Zegler, uma jovem atriz de ascendência colombiana, como protagonista.

Isto, é claro, provocou reações de ódio desde o primeiro momento pela pele morena de Rachel, assim como aconteceu com Halle Bailey em A Pequena Sereia.

Rachel Zegler A próxima protagonista de 'Branca de Neves' tem sido muito criticada (Instagram)

Algo que o público parece esquecer é que a Disney não escolhe seus protagonistas ao acaso, pois há um longo processo no qual o talento é tudo. Rachel saltou para a fama com sua estreia cinematográfica interpretando Maria na adaptação musical de Steven Spielberg West Side Story (2021), por meio do qual ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical.

Gal Gadot foi criticada após falar sobre as mudanças no clássico

O ódio tem circulado nas redes sociais desde que esta produção foi anunciada há vários anos, no entanto, tem aumentado à medida que mais detalhes são revelados.

Recentemente, Zegler foi bombardeada por críticas depois de uma série de comentários polêmicos sobre as mudanças que serão feitas na história. Os internautas têm reagido a vários clipes que têm circulado no TikTok.

Gal Gadot A atriz será a rainha malvada no próximo live action da Disney (Instagram)

“Me refiro ao fato de que já não é 1937 e estamos escrevendo uma Branca de Neve que não será salva pelo príncipe”, disse Zegler em 2022 durante um encontro com a imprensa na D23 Expo.

Zegler não foi a única atacada, pois Gal Gadot, que interpretará a Rainha Má, também está recebendo ódio por suas declarações.

"A primeira versão de Branca de Neve saiu há 80 anos, então é antiquada. Nesta versão, Branca de Neve é mais proativa, ela não será salva pelo príncipe, vocês verão mais complexidade", disse a atriz também no encontro D23.

Gal Gadot com o papel da bruxa malvada Foto: Instagram @gal_gadot

Em uma entrevista com a Variety, Gal Gadot confirmou o que Zegler disse de que a protagonista não será salva por um príncipe como acontece na história clássica, nem sonhará com o amor, nem será "frágil".

“O Príncipe não a salvará e não sonhará com o amor verdadeiro. Ela sonha em se tornar a líder que sabe que pode ser”, disse ela.

Rachel Zegler A atriz protagonizará o novo live action de 'Branca de Neve' (Instagram)

Isso é o que os fãs disseram: