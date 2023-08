Gil do Vigor diz que foi atacado após cantar em avião, mas web não perdoa: “Ninguém é obrigado a ouvir louvor”

Gil do Vigor passou por uma situação constrangedora nos últimos dias em um aeroporto, contudo, o que ele não sabia é que as pessoas não iriam ficar do seu lado na história.

Segundo relato do ex-BBB no X (Twitter) na última terça-feira (8), ele foi ‘atacado’ em um aeroporto do Rio de Janeiro por uma mulher após começar a cantar um louvor.

“Acabei de ser atacado antes de entrar no avião! Eu estava cantando um louvor na fila e até que baixinho e a mulher disse: Não venha cantar dentro do avião feito um maluco (e esperando ela falar que estava brincando e ela não falou). Gente, o que aconteceu com as pessoas? Kkk a alegria incomoda tanto assim? Parei de cantar que hoje eu estou na paz! Mas sigo cantando no coração”, escreveu na rede social.

Contudo, o que Gil não sabia é que muitas pessoas ficariam do lado da desconhecida. Muitos questionaram o tipo de música que Gil estava cantando e outros falaram sobre o respeito no espaço público.

Veja alguns dos comentários:

“Respeitar o espaço alheio em público é antes de tudo uma questão de civilidade. Nem a sua e nem a dela. Bota um fone e cante para vc”.

“por que cantar louvor na fila do avião? Qual o sentido? Sera que evangelicos teriam respeito se cantassem hinos, rezas ou canticos de outras religiões?”

“Você tava cantando na fila do embarque. Alguém se incomodou e relatou esse incômodo pra você. Pede desculpas, fica quieto e embarca no avião. Vida que segue. Não precisa fazer um post reclamando como se tivesse sofrido algum tipo de intolerância religiosa.”

