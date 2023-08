Emocionada, Sheron Menezzes fala sobre Sol e violência sexual no Encontro

No Encontro com Patrícia Poeta, Sheron Menezzes relembra cena importante sobre violência sexual em Vai na Fé (Reprodução/Globo)

Sheron Menezzes, a Sol de Vai na Fé, foi ao Encontro com Patrícia Poeta para falar sobre o fim de Vai na Fé, mas também sobre a violência sexual. Ao lado da apresentadora da Globo, ela chorou ao ver a cena em que descobre que foi vítima de Theo, personagem de Emílio Dantas.

“Ela demorou 20 anos para entender que foi vítima de violência sexual. Eu acho que nesta cena eu falei por muitas mulheres que passam por isso. Foi muito importante dar voz para muitas mulheres a mostrar que isso acontece”, comentou a protagonista da novela, que termina nesta sexta-feira (11).

Durante o Encontro, Patrícia Poeta lembrou que a violência doméstica e sexual pode acontecer a qualquer momento e disse que sofre muito ao saber que essa realidade não está apenas na novela: “Sabe que você pode ser vítima. A informação é algo que pode ajudar para que isso não ocorra”.

Ao vivo, Patrícia Poeta fala sobre violência sexual (Reprodução/Globo)

Sheron Menezzes também falou sobre atos que podem piorar a situação: “A sociedade nos faz as mulheres se sentirem culpadas. Muitas vezes, questionam a nossa roupa e aquilo que fazemos. Mas eu tenho o direito de ser eu mesmo”, afirmou a atriz.

LEIA TAMBÉM: Você não percebeu? Vai na Fé e Fuzuê se cruzaram na reta final da novela da Globo

Durante o Encontro com Patrícia Poeta, Tati Machado também falou sobre o assunto que é um dos fios condutores de Vai na Fé. Ao vivo, a jornalista de celebridades da TV Globo lembrou que o personagem de Emílio Dantas se passa por um homem que foge do estereótipo do agressor.

Final de Vai na Fé: Sol está pronta para subir ao altar, mas Theo aparece para estragar o casamento dos sonhos (Divulgação/Globo)

“O Theo, personagem do Emílio, é um homem bem colocado na sociedade. Quem olha aquela pessoa cheia de prêmios, que é empresário, não imagina que ele abusa das mulheres”, comentou ela.

Tati também lembrou que, em um dos capítulos de Vai na Fé, Theo conseguiu convencer Lumiar (Carolina Dickmann) de que as acusações de abuso sexual eram mentirosas e que todas as mulheres envolvidas na denúncia queriam manchar a sua imagem.

LEIA TAMBÉM: Cirurgia bariátrica: Relembre o processo de Jojo Todynho até a internação