Cortes de cabelo longo para mulheres 2023: 5 estilos em tendência e que mais rejuvenescem

Mulheres com cabelos longos nunca querem sacrificar o comprimento de seu cabelo, mas existem maneiras de mudar o visual com um bom corte de cabelo.

Não se assuste, a ideia é dar forma aos cabelos com sutis camadas que farão com que não se perca o comprimento do seu cabelo e em alguns casos, como os cabelos lisos, ganharão volume.

Vamos mostrar a você 5 estilos para que se anime a renovar a sua imagem:

Corte sereia Shaggy

A ideia é usar o cabelo ondulado natural, como quando você vai para o mar. Daí o nome de sereia shaggy, pois com este look, que traz sutis camadas na parte superior, você terá um cabelo estilo sereia. Você pode adicionar uma franja ou deixar a testa descoberta.

Camadas

Se há um corte de cabelo que nunca sai de moda, é o de camadas, pois elas fazem com que o cabelo pareça mais volumoso. Não importa se o seu é liso, ondulado ou crespo, as camadas sempre serão uma ótima ideia para mudar o seu visual sem sacrificar o comprimento.

Cabelos longos com franja

A ideia deste corte é usar um franja de cortina e camadas de mechas, também chamado de desfiado. Trata-se de uma técnica que é usada para afinar e remover o volume das pontas do cabelo.

As mechas são mais densas quando começam e vão se afinando nos lados, e é isso mesmo o que é simulado neste corte de cabelo.

Reto e liso

A forma clássica do cabelo liso e comprido é reto, já que o peso consegue um efeito alisado de forma natural sem ter que fazer quase nada.

É importante passar uma prancha se quiser que fique ultraliso, e usar algumas gotas de óleo para hidratar.

Mechas compridas e franja francesa

A franja francesa ajuda a realçar qualquer corte, mas no caso das madeixas longas, é perfeito para equilibrar o peso entre o comprimento das mechas e a franja. Pode ser reto e desfiado ou, se o seu rosto for redondo, convém usar um pouco mais comprido nos lados.