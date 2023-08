Cirurgia e crises de ansiedade: entenda motivos que afastaram Giovanna Ewbank da internet

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank decidiu usar a caixa de perguntas de seu Instagram para interagir com seus seguidores. Em meio a diversas perguntas, ela revelou os motivos que a levaram a se ausentar das redes sociais nos últimos dias.

Conforme publicado pela Quem, Giovanna decidiu responder a um seguidor que questionou o motivo dela estar ausente nas redes sociais. “Por que ficou sumida uns dias? Você está doente?”.

Sendo franca com os seguidores, ela desabafou: “Gente, eu não fiquei sumida não. Só não apareci tanto por aqui, porque estou em São Paulo, passei por uma cirurgia que logo falo para vocês, fiquei dodói e, como eu tenho conversado aqui com vocês, estou me cuidando das crises de ansiedade que venho tendo com mais frequência”.

A atriz interagiu com os seguidores em seus stories. (Reprodução / Instagram)

Gravidez ou cirurgia plástica?

Além da revelação sobre uma cirurgia e questões de saúde mental, Gio foi questionada sobre uma suposta gestação depois que ela postou uma foto em que sua barriga parece um pouco saliente.

Repostando o registro, ela explicou: “Por causa dessa foto aqui? Você é a terceira pessoa que me pergunta isso. Mas não, não estou e pretendo ficar um tempo sem engravidar viu... 3 filhos, uma carreira, 10 cachorros e um marido já dão muito trabalho”, brincou a atriz.

Ela ainda publicou mais uma resposta sobre um tema, afirmando que está ficando preocupada com a situação: “Vou começar a rezar, porque meu útero tá começando a ficar preocupado com vocês”.

Saindo do tema gravidez, os seguidores ainda questionaram a atriz sobre qual tipo de cirurgia ela fez. Até o momento, Giovanna não explicou sobre o procedimento cirúrgico ao qual se submeteu, mas avisou que não se trata de uma cirurgia para colocação de próteses de silicone.

“Por que não conta logo que levantou os peitos?”, questionou uma seguidora: “Queria viu”, respondeu a atriz entre risos.