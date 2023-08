Cirurgia bariátrica: Relembre o processo de Jojo Todynho até a internação

Jojo Todynho foi internada nesta terça-feira (08) para a realização de uma cirurgia bariátrica. Mas, em janeiro deste ano, durante suas férias em Orlando (EUA), a famosa comentou com os seus seguidores que iria adiar o procedimento.

“Eu sempre sofri discriminação por causa do meu peso, mas eu tenho muito amor próprio, então isso não me atinge mais”, afirmou a cantora, em uma entrevista para IstoÉ Gente.

Depois de fugir da faca, como diz no popular, Jojo Todynho encarou uma série de mudanças em sua rotina, começando com a alimentação mais saudável e também com a prática de exercícios diários.

No meio do caminho, a campeã de A Fazenda 12 enfrentou uma separação turbulenta com o militar Lucas Souza, com quem foi casada por dez meses, e também entrou para a faculdade de Direito: “Eu gosto de leis e de defender quem precisa, entende? Mas seguirei com a vida artística, ela está na minha veia”, declarou Jojo.

Jojo Todynho afirma que cirurgia bariátrica não é vingança

Antes disso, a intérprete de Que Tiro Foi Esse chegou a comentar que o procedimento não seria uma resposta aos problemas em seu casamento com Lucas Souza. “Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês não sabem, o processo para fazer uma cirurgia bariátrica demanda um tempo”, começou.

Na época, Jojo Todynho afirmou queestava no processo para fazer a cirurgia antes da separação surgir em sua vida: “Eu já estou há dois meses no caminho desse processo. Não tem nada a ver com a separação, pelo amor de Deus. Eu não sei se vocês fazem isso para testar minha paciência ou se é porque vocês são leigos mesmo. É só ler, gente!”.

A famosa também disse que precisou se esforçar para conseguir fazer o procedimento: “Para mim não é diferente de outra pessoa. Vocês acham que só porque eu tenho dinheiro eu chego no médico e peço pra ele operar? Eu vou fazer pelo meu plano de saúde, tudo bonitinho. Isso é um processo demorado e requer um tempo, que precisa de um acompanhamento”.

