Cantor do BTS vai para o Serviço Militar na Coreia do Sul

SUGA do BTS vai para o Serviço Militar na Coreia do Sul. / Foto: BIGHIT Music

Após ter concluído com sucesso os últimos três concertos de sua turnê solo mundial “SUGA / Agust D Tour”, que recebeu o nome de “SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE FINAL”, o ídolo de k-pop Min Yoon-gi, mais conhecido como SUGA ou pelo seu alter ego Agust D, revelou que iniciou o processo de alistamento para o Serviço Militar na Coreia do Sul, estando pronto para cumprir o seu dever como cidadão sul-coreano.

É importante mencionar que foi no dia 17 de outubro de 2022, quando por meio de um comunicado oficial publicado na plataforma de Weverse, foi anunciado que os sete membros do BTS BTS, também conhecido como Bangtan Boys, (Jungkook, V, Jimin, j-hope, SUGA, Jin e RM) irão se alistar para o Serviço Militar.

Começando por Jin, que foi o primeiro a se alistar em 13 de dezembro de 2022 e apenas alguns meses depois, em 18 de abril de 2023, foi a vez de j-hope, que se tornou o segundo membro do BTS a ingressar no exército da Coreia do Sul.

SUGA do BTS finaliza sua turnê mundial

No entanto, após ter iniciado sua turnê em abril passado, SUGA anunciou seus três últimos shows no KSPO Dome de Seul nos dias 4, 5 e 6 de agosto, isso como parte de um bis, após ter se apresentado nos dias 24 e 25 de junho no Jamsil Indoor Stadium.

Convidados para o último concerto de SUGA

Para o primeiro show, o convidado foi Jungkook, que apresentou um cover de Burn It, música que Agust D tem com o cantor Max, assim como seu último single Seven. Para o segundo dia, o convidado foi Jimin, com quem cantou Tony Montana, música que os cantores têm em conjunto e também seu single Like Crazy e para o terceiro e último dia, RM foi o convidado, com quem cantou Strange, assim como uma música inédita.

SUGA de BTS durante seus últimos três shows como parte de 'SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE FINAL'. / Foto: BIGHIT Music

SUGA do BTS revela onde está sua tatuagem de amizade

Depois de quase um ano após revelar que os sete membros do BTS tinham feito tatuagens de amizade com o número 7, durante o último concerto, SUGA surpreendeu a ARMY e mostrou a sua tatuagem, que está atrás do seu ombro. Além disso, durante uma live, através do Weverse, mostrou novamente sua tatuagem.

SUGA do BTS vai para o Serviço Militar na Coreia do Sul

E apenas duas horas depois, através da plataforma Weverse, foi compartilhado um comunicado oficial informando que SUGA já começou o processo de alistamento ao Serviço Militar na Coreia do Sul, portanto, nas próximas semanas ele ingressará na corporação.

Comunicado Oficial sobre o Alistamento de SUGA do BTS

“Olá. Aqui é a BIGHIT MUSIC. Gostaríamos de informar aos nossos fãs que SUGA iniciou o processo de alistamento militar solicitando o término de sua prorrogação. Vamos informá-los de mais atualizações a seu devido tempo. Pedimos o seu contínuo amor e apoio até que SUGA complete o seu Serviço Militar e volte são e salvo. A nossa empresa não poupará esforços para dar apoio ao nosso artista. Obrigado”, diz o comunicado oficial.