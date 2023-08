Após se dedicar 30 anos ao Criança Esperança, Renato Aragão é esquecido e lamenta: ‘nem sequer um telefonema’

Reprodução Renato Aragão está profundamente triste por não ter participado do Criança Esperança (Rede Globo)

Apesar do sucesso da transmissão do Criança Esperança, na segunda-feira, 7 de agosto, muitos sentiram falta de uma pessoa em específico: Renato Aragão, o eterno Didi de Os Trapalhões, e um dos mentores do programa, que teve sua primeira edição em 1986.

Criança Esperança sem Renato Aragão é a mesma coisa de matar Carminha na primeira semana de Avenida Brasil. #CriançaEsperança pic.twitter.com/jfNGl2uF0W — Brunno Marões (@RealBrunoMaroes) August 8, 2023

E, segundo a mulher do ator, Lilian Aragão, o ator que até hoje é embaixador da UNICEF, também sentiu falta de fazer parte do programa da rede Globo. “Ele teria participado com imensa satisfação, afinal, é um programa que ajudou a conceber”, disse Lilian ao F5, após confirmar que ele nem sequer havia sido convidado. A esposa de Didi contou ainda ao portal que ele ficou extremamente triste por não ter sido lembrado, afinal “ao longo de quase trinta anos, ele se dedicou de corpo e alma ao Criança Esperança”.

Vale lembrar que a edição deste ano contou com homenagens e participações especiais, até mesmo de apresentadoras que nunca fizeram parte da rede Globo, como é o caso de Eliana, que fez uma participação histórica ao lado de Xuxa e Angélica.

A esposa de Aragão contou ainda à Folha que o comediante tinha esperança de ser convidado para participar ou de ao menos receber uma homenagem, já que, por muitos anos, apresentou o Criança Esperança e era a “cara” do programa. “Ele ficou animado com os anúncios do programa. Tinha a convicção de que seria lembrado, mas nem sequer recebeu uma ligação telefônica”.

Na minha humilde opinião.... só faltou uma pequena homenagem a quem começou tudo isso...o Sr. Renato Aragão (Didi) @renatoarag https://t.co/X4u0VtIbvl — Marcelo Rubro-negro (@mlimarj75) August 8, 2023

Lilianc ontou ainda que o ator chegou até a mudar o visual para participar do programa, tingindo o cabelo e sobrancelha para aparentar mais jovem, caso fosse convidado.

Na web, internautas repercutiram a ausência de um dos fundadores do Criança Esperança: “A senhora Globo acertou muito em fazer o #CriancaEsperanca no modelo antigo, está maravilhoso. Faltou só o Renato Aragão”; “Renato Aragão podia participar, já que até a Xuxa voltou, historicamente, ele foi muito marcante no #CriancaEsperanca” e “Esse Criança Esperança seria ainda mais histórico se o Renato Aragão tivesse aparecido ou lembrado #CriancaEsperanca”, foram alguns dos comentários que circularam no Twitter.

