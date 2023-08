Após polêmica por filmar cenas de sexo da mãe, Arthur Urach diz ser bissexual: “Como todo mundo”

Arthur Urach, de 18 anos, filho da modelo Andressa Urach, revelou aos seus seguidores que é bissexual. Respondendo a caixinhas de perguntas em seu Instagram, quando afastou as críticas por filmar alguns dos conteúdos eróticos da mãe, o rapaz falou abertamente sobre sua sexualidade e também a respeito de receber dinheiro para se relacionar com alguém.

“Como já foi dito, eu sou bi. Eu como todo mundo. Dá um mole ali, e eu acho a pessoa muito bonita, eu como. Agora se vem uma proposta de dinheiro, aí são outros quinhentos”, afirmou Arthur.

Um seguidor questionou se ele é gay e o rapaz explicou: “Tem gente que fala que eu sou hétero, porque gosto da figura feminina (…) Quando eu falo que tenho tesão na figura feminina, significa que eu sou bi porque gosto de mulher [cisgênero] e trans. Mas eu não gosto de dar, gosto de comer. Sou ativo”, assegurou.

Depois, em outro story, ele entrou em contradição ao dizer que só fica com meninos se eles pagarem. “Não, para isso acontecer, teria que ser só pagando. Fora isso não”, disse Arthur.

Arthur Urach diz que não acha estranho gravar conteúdos eróticos da mãe, Andressa Urach (Reprodução/Instagram)

Gravação de conteúdo adulto

Recentemente, Andressa Urach tem recebido muitas críticas por revelar, com naturalidade, que o filho quer se profissionalizar como fotógrafo e, por isso, é responsável por gravar parte do conteúdo que ela publica no Privacy. Segundo a modelo, essa função vai “garantir experiência” ao rapaz. Além disso, ela também já disse que incentiva Arthur a abrir o seu próprio perfil na plataforma adulta.

O rapaz ressaltou que encara essa função com profissionalismo e garantiu que não fica excitado. “Não acontece porque vejo tudo como um trabalho nessa situação. Só consigo pensar numa posição que fique melhor para vender mais”, afirmou ele.

Em suas redes sociais, a modelo tem sido fortemente criticada pelos seus seguidores. “Povo achando normal o filho gravar, gente estou vivendo errado eu acho! Passada!”, escreveu uma internauta. “Gente é o fim. Colocar o filho nisso. É uma ordinária mesmo”, destacou outro.

“Assim cada um faz da sua vida oque quiser, só acho estranho o filho gravar a mãe”, ressaltou mais um seguidor.

