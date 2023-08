Após 21 anos, Geraldo Luís assina contrato com emissora que já trabalhou

O apresentador Geraldo Luís deixou há dois meses o elenco da Record TV, emissora que trabalhou por 16 anos. Mas, ele já avisou aos fãs que vai voltar aos canais abertos em breve.

De acordo com a Folha de São Paulo, nas próximas semanas o famoso deve ser apresentado como um reforço para a RedeTV!, emissora que fechou um contrato recentemente e garante dois horários na programação.

Ao que tudo indica, Geraldo Luís deve comandar uma atração aos domingos, no fim de tarde, concorrendo diretamente com Luciano Huck na TV Globo, Eliana no SBT e Rodrigo Faro na Record TV. Já durante a semana, ele deve ficar com as as noites de terça-feira, ocupada atualmente pelo programa NFL Show, que fala de futebol americano.

Vale destacar que Vitor Mardergan, diretor de projetos especiais da RedeTV!, já avisou que a contratação do ex-Record TV não vai acabar com o programa esportivo, que deve mudar de horário, mas segue na programação semanal.

Pelas redes sociais, Sonia Abrão, que comanda o A Tarde é Sua, já deu as boas-vindas ao colega: “Seja bem-vindo, meu amigo! Sorte e sucesso pra você”, escreveu a apresentadora, que vive uma briga judicial com Patrícia Poeta, titular do Encontro na Globo.

Geraldo Luís já esteve na RedeTV!

Essa será a segunda passagem do apresentador pela emissora de Osasco, na Grande São Paulo, já que em 2002, ele assinou um contrato e fez parte da equipe do Repórter Cidadão, apresentado por Marcelo Rezende, que morreu em 2017.

Na época, ele era um dos principais nomes do canal e tentava aumentar a audiência, que atualmente está na faixa diária de 0,3 ponto na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 207 mil indivíduos). São poucas as atrações que passam de 1 ponto.

A maior audiência do canal na atualidade é o programa policial Operação de Risco, exibido nas noites de sábado, com média que varia de 2,5 a 3 pontos de audiência na capital paulista. Nem mesmo a volta do Teste de Fidelidade, clássico comandado por João Kléber, tem ido bem. O programa tem conseguido médias de 0,8 pontos.

