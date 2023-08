A difícil luta do namorado de Sandra Bullock com a ELA, a doença que o levou à morte

Sandra Bullock está vivendo um momento difícil após a morte inesperada de Bryan Randall, o homem que a acompanhou nos últimos oito anos e com quem compartilhava a criação de seus filhos: Louis de 13 anos e Laila de 10 anos, que ela adotou.

A atriz se esforçou para manter seu romance fora dos holofotes, mas de vez em quando falava sobre ele e o que significava para ela, pois o considerava seu verdadeiro amor, depois do seu fracassado casamento com Jesse James.

A família do fotógrafo foi a responsável por divulgar sua morte no último sábado, 5 de julho, o que causou grande surpresa entre os fãs da atriz, que não hesitaram em oferecer suas condolências.

A doença que tirou a vida do namorado de Sandra Bullock

Bryan Randall perdeu a vida após lutar nos últimos anos contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA ou ALS, pelas suas siglas em inglês), doença que decidiu manter em silêncio.

“É com grande tristeza que compartilhamos que, no dia 5 de agosto, Bryan Randall faleceu em paz após uma batalha de três anos contra o ALS. Bryan decidiu desde o início manter em privado sua jornada (batalha) com o ALS e nós fizemos tudo o que foi possível para cumprir com seu pedido”, diz o comunicado.

Durante o anúncio, eles agradeceram ao pessoal médico que acompanhou-o nos seus últimos dias.

"Estamos profundamente gratos aos médicos incansáveis que navegaram pelo cenário desta doença com a gente e às enfermeiras incríveis que se tornaram nossos companheiros de quarto, muitas vezes sacrificando suas próprias famílias para estar conosco", conclui o comunicado.

Bryan e Sandra se conheceram em agosto de 2015, depois que ela o contratou para fotografar o aniversário de seu filho adotivo Louis no início desse mesmo ano.

O que é a Esclerose Lateral Amiotrófica?

A ELA, conhecida pelas suas siglas, é uma doença degenerativa do tipo neuromuscular, frequentemente também conhecida como a ‘doença de Lou Gehrig’ ou ‘doença de Charcot’, que afeta os neurônios motores.

De acordo com o Conselho Nacional para o Desenvolvimento e Inclusão de Pessoas com Deficiência, é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta as células nervosas do cérebro e da medula espinhal.

Estes são alguns dos seus sintomas:

•Dificuldade para andar ou realizar atividades diárias

• Tropeços e quedas

• Fraqueza ou torpeza nas pernas, braços ou mãos

• Balbucio ou dificuldade ao engolir

• Cãibras ou contrações musculares involuntárias

• Dificuldade em manter a cabeça ou manter uma postura correta

A pessoa diagnosticada com esta doença vive de dois a cinco anos a partir do momento do diagnóstico, mas esta doença é variável e muitos pacientes levam uma vida de qualidade durante anos.