Spoiler de Terra e Paixão: O verdadeiro motivo para Caio desistir do casamento

O casamento de Caio (Cauã Reymond) e Graça (Agatha Moreira) iria acontecer nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, mas o herdeiro de Antônio (Tony Ramos) desistiu do compromisso e o verdadeiro motivo será revelado neste texto.

Depois de deixar Aline (Bárbara Reis), por quem é verdadeiramente apaixonado, o jovem decidiu que iria se casar com a filha de Gladys (Leona Cavalli), como uma forma de cumprir aquilo que foi prometido por Daniel (Johnny Massaro), que morreu.

Caio desiste de casamento em Terra e Paixão (Reprodução/Globo)

Mas, depois disso, Caio vai abandonar a noiva no altar. Em cenas futuras de Terra e Paixão, o personagem de Cauã Reymond muda de ideia quando Aline aparece na igreja e ele repensa sua vida ao lado da noiva do irmão. Na cena, a protagonista da novela da Globo chama a atenção de Caio ao usar um vestido que Anely (Tatá Werneck) havia roubado da loja de Graça.

Como um bom casamento de novela, o momento será cheio de caos. Porém, Caio aproveita para chamar a amada de canto e conversar: “Eu vim olhar nos seus olhos, antes de você fazer essa asneira com a sua vida”, diz a personagem principal da trama de Walcyr Carrasco, que se declara ao amado.

Em Terra e Paixão, Graça só quer casar pelo dinheiro (Reprodução/Globo)

Caio fica sem chão e decide interromper o casamento com Graça: “Desculpa, me perdoa, mas eu não posso me casar com você”, diz ele para a personagem, surpreendendo todos que estão em cena.

Vale lembrar que Graça não ama Caio, mas vê o casamento como uma oportunidade de salvar a família da grave crise financeira.

