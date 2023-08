‘Só R$ 1,99’: Andressa Urach faz rifa e promete “dia inesquecível” ao ganhador

Em seu retorno ao mundo das garotas de programa, a modelo Andressa Urach não tem poupado esforços para divulgar seus atributos nas plataformas de conteúdo exclusivo, onde já tem recordes de seguidores batidos, e agora lançou uma novidade que promete “um dia inesquecível e único” para um de seus fãs.

Trata-se se uma rifa e o prêmio e nada menos do que um encontro com ela. O vencedor terá ainda direito a passagens aéreas, hospedagem em hotel de primeira classe e alimentação inclusa. Para o segundo, terceiro e quarto lugar, nada de sexo, apenas dinheiro, com PIX de R$ 15 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil, respectivamente. O preço de cada bilhete é de apenas R$ 1,99.

E para quem acredita que isso não vai funcionar, a loira divulga que apenas um comprador adquiriu 410 bilhetes

Andressa mantém perfis com conteúdo explícito nas plataformas OnLyfans e Privacy e afirma que já gastou quase R$ 2 milhões em tratamentos de estética para promover seus conteúdos eróticos e já afirmou que não tem limites para o que pode realizar com seus seguidores. “Negociando eu faço o que os meus criadores quiserem. Estou aqui para realizar os pedidos inusitados, os fetiches”, explicou.

Recentemente ela chocou seus fãs ao afirmar que todos os seus conteúdos eróticos são gravados pelo seu filho, Arthur Urach, de 18 anos. Com naturalidade, Andressa disse que o filho quer se profissionalizar como fotógrafo e, por isso permitiu que ele ganhasse experiência gravando seus vídeos.

Recentemente, a modelo comemorou seus ganhos nas plataformas de conteúdo adulto, sobretudo na Privacy, onde liderou os acessos por dias, e comprou de presente para si mesma um carro de luxo, blindado, que vale R$ 180 mil.