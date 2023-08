‘Sem estrutura’: Globo mostra cena de sexo e Cauã Reymond viraliza na web

Cauã Reymond continua sendo um dos galãs da TV Globo e, desta vez, o intérprete de Caio em Terra e Paixão voltou a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter ao aparecer em uma cena de sexo com Barbara Reis.

Para quem não acompanhou a novela de Walcyr Carrasco, o casal protagonista voltou a chamar a atenção ao aparecer em uma cena quente, depois de uma recaída antes do casamento do filho de Antônio (Tony Ramos) com Graça (Agatha Moreira).

CENAS TÓRRIDAS NA GLOBO #TerraEPaixão — Luiz (@Bagulino) August 8, 2023

“Sem estruturas pra ver essas cenas de pegação do Cauã Reymond na novela, SEM ESTRUTURAS. Que homem, que homem”, escreveu um perfil, que acompanhava o capítulo da novela da Globo.

Uma outra pessoa destacou que Cauã Reymond era um “hotzão” e apelidou Caio e Aline de “Caline”. Ela ainda afirmou que a cena aconteceu ao som de “Flor e o Beija-flor”, música cantada na voz de Marília Mendonça: “Amei”.

Todas as vezes que o Cauã aparece sem camisa me dá um negócio...kkk

Que homão!!! 👏🏻👏🏻#TerraePaixao — Elisabete Garcez 💚 (@Beth_garcez) August 8, 2023

Relembre a última cena de sexo em Terra e Paixão

Depois de uma pegação forte no riacho, Caio e Aline se separaram, mas voltaram a protagonizar uma cena quente para quem acompanha a novela da TV Globo. Desta vez, Caio estava pronto para subir ao altar com Graça, mas acabou tendo uma recaída.

Mesmo separados por causa de um plano de Irene (Gloria Pires), o casal teve uma noite quente de sexo no paiol da fazenda da professora, que esquentou a temperatura do inverno brasileiro.

Pelo amor de Deus Cauã Reymond não tenho estruturas #TerraEPaixão — Marina (@marinasoaresc_) August 8, 2023

Amaury Lorenzo revela que recebe nudes dos fãs

O ator que interpreta o personagem Ramiro também chama a atenção do público e, desde que Terra e Paixão estreou, ganhou muitos seguidores, quase 350 mil.

Mas, a chegada de muitas pessoas também gerou muitas mensagens de carinho e nudes: “São de homens e mulheres de todas as idades. Eu vejo, mas não respondo”, afirma ele, em entrevista à Folha de São Paulo.

Ator que interpreta Ramiro em Terra e Paixão recebe nudes de homens e mulheres (Reprodução/Globo)

Porém, o clima quente não se restringe apenas às redes sociais, Amaury também é assediado nas ruas: “Ando por aí e as pessoas me param e pedem para eu dar um tapinha na bunda, da mesma forma que acontece na novela com o personagem do Diego Martins, e eu dou. Não tenho problema nenhum com isso”.

