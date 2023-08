Reprise de Mulheres de Areia: Donato é um assassino e Vanderlei vai provar

A vida de Vanderlei (Paulo Betti) não fica somente ao redor de Raquel (Gloria Pires) e, nos próximos capítulos da reprise de Mulheres de Areia, no Edição Especial, o vigarista vai mostrar que guarda um grande segredo de Donato (Paulo Goulart).

Em breve, o amante da vilã da novela de 1993 vai revelar que conseguiu registrar o momento em que o padrasto de Tonho da Lua (Marcos Frota) empurra o pai do artista nas pedras da praia. Segundo Vanderlei, o registro foi feito por acaso, quando ele tirava fotos de turistas, quando era mais novo.

Paulo Betti interpreta Wanderlei Amaral, amante da gêmea má em Mulheres de Areia (Divulgação/Globo)

O fato, que deixa o pescador com muito medo, será revelado quando o amante de Raquel decide fazer uma visita inesperada. Mas, sem querer descer do salto, Donato diz que a história é mentirosa e pede provas: “Você deve estar lembrado do que eu fazia naquela época para ganhar dinheiro, não está lembrado não?”, diz o cafajeste de Mulheres de Areia.

Porém, o crime começa a ser espalhar quando Marujo (Ricardo Blat) chega na casa de Donato e se esconde para ouvir a história: “Por isso mesmo eu trazia a minha máquina sempre carregada, sempre prontinha e engatilhada para tirar uma fotografia”, afirma Vanderlei, que acaba refrescando a memória do pescador.

Mulheres de Areia: Tonho da Lua fala que não gosta de Raquel e deixa Clarita com a pulga atrás da orelha (Reprodução/Globo)

Na cena de Mulheres de Areia, novela exibida nas tardes da TV Globo, Vanderlei confirma que tirou a foto no momento exato em que Donato empurrou o pai de Tonho da Lua, mas o pescador não acredita e chama o cafajeste de cachorro.

Mas, o personagem interpretado por Paulo Betti na novela do Edição Especial mostra a foto, deixando tudo ainda mais complicado: “isso é uma prova, quer dar uma olhada?”, indagará, assustando o vilão, que também não gosta de Da Lua e já tentou afogá-lo durante um passeio de barco.

