Reprise de Mulheres Apaixonadas: Marcos sequestra Fred e faz forte revelação

Marcos (Dan Stulbach) está de olho em cada movimento de Raquel (Helena Ranaldi) e também de Fred (Pedro Furtado), aluno da professora de Educação Física, na reprise de Mulheres Apaixonadas, no Vale a Pena Ver de Novo, que tem uma paixão por ela e começa a frequentar o seu apartamento.

Mas, o controle do personagem fica ainda mais forte e ele acaba sequestrando o estudante. Em cenas futuras da novela de Manoel Carlos, o homem violento flagra Fred na porta do prédio onde a educadora mora e usa da força para impedi-lo de entrar, chegando a obrigar o jovem a entrar em seu carro.

Marcos chega de surpresa e manda Fred entrar no veículo afirmando que eles vão dar uma volta, mas o estudante de Mulheres Apaixonadas diz que precisa voltar para casa, tentando evitar o confronto, o que acaba sendo em vão.

Mulheres Apaixonadas: Fred vai até a casa de Raquel (Reprodução/Globo)

Dentro do veículo, a violência psicológica começa e Fred implora: “Me deixa em paz”, suplica o jovem, que não é ouvido por Marcos, que tranca as portas. Neste momento, o vilão começa a falar: “Eu já te falei, eu sou o marido da professora Raquel”, diz o agressor, mostrando que não está brincando.

LEIA TAMBÉM: Estreia de Fuzuê: Michel Teló canta e interpreta na novela; conheça o personagem

Na cena de Mulheres Apaixonadas, o personagem de Dan Stulbach diz que o momento será para ter uma conversa “de homem para homem” e começa a aterrorizar Fred: “Você e a metade daquele colégio deve morrer de tesão pela Raquel”.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Relacionamento tóxico de Raquel e Marcos chega ao ambiente profissional (Reprodução/Globo)

Mas, o estudante nega e diz que não há nada com Raquel. Porém, Marcos não acredita e continua: “Quando te vi pela primeira vez achei que você era gay. Mas eu vi que não era nada disso. Pessoas como você se fazem de educadas só esperando a hora de dar o bote… mas não com a minha mulher”.

Por fim, o homem diz que já sumiu com outros alunos que deram em cima de Raquel, deixando Fred com muito medo. Depois disso, o jovem é abandonado em um lugar longe de sua casa e do apartamento de Raquel.

LEIA TAMBÉM: Reprise de Mulheres de Areia: Donato é um assassino e Vanderlei vai provar