“Quico” do ‘Chaves′ é pai de seis filhos: quem são eles?

O ator Carlos Villagrán é reconhecido e lembrado em todo o mundo graças à sua extraordinária interpretação do inesquecível Quico no icônico programa de comédia mexicano Chaves.

Mesmo assim, além de ser um dos comediantes mais famosos e respeitados na América Latina, o ator que personificou o filho de Dona Florinda também é um orgulhoso pai de seis filhos.

Quem são os filhos de Carlos Villagrán, o ator de “Quico”?

Sylvia, Edson, Samantha, Paulo, Gustavo e Vanessa são os nomes dos herdeiros de Villagrán. Os quatro primeiros descendentes do artista são frutos de seu casamento com Silvia Salinas Aguirre.

Enquanto isso, os dois últimos são fruto de sua relação com Emma Graciela Rivera, conhecida como "Gache" Rivera. Apesar de ter diferentes mães, os seis se dão bem entre si e com o seu pai.

Se você ainda não os conhece, vamos mostra a seguir quem são e o que fazem os filhos do intérprete, que deu vida ao seu famoso personagem com o nome “Quico”.

Carlos Villagran tem uma excelente relação com seus filhos | (Instagram)

Sylvia Villagrán

Sylvia Villagrán é a primogênita do ator. Ela trabalha fora do meio artístico, como assistente e secretária, segundo El Financiero. Atualmente, ela cria vídeos cômicos para o TikTok.

Sylvia Villagrán é a mais velha dos filhos de Carlos Villagrán | (Instagram)

Edson Villagrán

O segundo descendente do famoso comediante de 79 anos de idade é Edson Villagrán. Ele se dedica a organizar eventos e também trabalha como DJ em festas com a sua empresa Baranzt Eventos.

Edson Villagrán tem uma empresa de sucesso na área de organização de eventos | (Instagram)

Samantha Villagrán

A terceira do clã é Samantha. Ela é uma bem-sucedida influenciadora e vlogger com quase dois milhões de assinantes no seu canal do YouTube: ChuladasCreativas, onde publica vídeos de artesanato.

Samantha Villagrán tem quase dois milhões de inscritos no YouTube | (Instagram)

Paulo Villagrán

O quarto rebento do ator é Paulo Villagrán. Ele é um talentoso designer gráfico, ilustrador e professor. Além disso, tem atuado como palestrante e muralista para muitas empresas.

Paulo Villagrán é um talentoso artista, designer e ilustrador | (Instagram)

Gustavo Villagrán

O penúltimo filho do eterno Kiko se dedica à venda de comida com um food truck. Além disso, tem aspirações políticas, pois se lançou como candidato a deputado local no distrito 13 do estado de Querétaro, no México, em 2021.

Gustavo Villagrán pretende ingressar na política | (Instagram)

Vanessa Villagrán

A filha mais nova do eterno Quico de Chaves é Vanessa Villagrán. Ela tem 40 anos de idade, é sua empresária e também se concentra em criar conteúdo para a plataforma OnlyFans.

Atualmente, Vanessa também está passando por um momento muito difícil, pois foi diagnosticada com câncer em junho. A celebridade das redes sociais compartilhou a notícia recentemente no Instagram.

Vanessa Villagrán é a empresária de seu pai, Carlos Villagrán | (Instagram)

“Não sabia para onde me refugiar, me senti tão perdida... Mais uma vez tinha que enfrentar esta prova de Deus e aceitá-la”, escreveu. “Era como um pesadelo do qual eu não sabia se acordaria.”

Villagrán afirmou que já começou seu tratamento e passou por duas cirurgias, mas conta com o apoio de seu pai. “À distância, ele me fala diariamente por telefone, choramos, mas ele está cem por cento a par de tudo”, explicou.