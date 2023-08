Kate Middleton pode ser “a vilã”, apontam alguns críticos, e seu comportamento com Meghan Markle é revelado

Kate Middleton e Meghan Markle se tornaram as piores inimigas e, aparentemente, a relação entre elas parece não ter volta, depois que a atriz e seu marido, o príncipe Harry, revelaram as brigas que tiveram com os futuros reis antes de renunciar aos seus títulos.

A Casa Real Britânica e a Casa Real Espanhola são das mais comentadas devido às diferenças entre os seus membros, mas foi Kate e Meghan quem roubaram todas as atenções com a sua guerra fria. Embora os ex-duques de Sussex tenham desafiado os príncipes de Gales, eles decidiram manter silêncio para preservar a imagem da coroa.

A Princesa de Gales tem sido bastante inteligente ao lidar com as acusações que foram feitas a ela e, embora muitos a elogiem por sua postura, ela também tem sua versão "vilã".

Será que Kate Middleton sempre foi boa?

Desde que Kate Middleton se tornou namorada do príncipe William, ela se encarregou de ser discreta e seguir à risca os protocolos reais, o que a levou a ser uma digna futura rainha. Com seu carisma e elegância, ela conquistou os fãs da monarquia britânica.

Devido a sua postura, todo o ódio foi redirecionado para Meghan Markle, mas agora Valentine Low, escritora da realeza para o The Times, revelou para a Page Six que Middleton é “muito mais dura” do que parece.

“Curiosamente, por trás das cortinas, ela é muito mais dura e firme do que se pensa. É esse tipo de mulher de boa aparência, bem vestida, que não para de sorrir e que abraça obras de caridade, que não são muito controversas”, acrescenta.

Ela baseou suas palavras no depoimento de Meghan sobre o momento em que ela chorou no dia de seu casamento com Harry por causa do vestido de daminha que a Princesa Charlotte usaria.

Da mesma forma, a escritora menciona que Kate foi “quem se posicionou com mais força” para destacar a lacuna que existe entre elas desde a chegada de Meghan à realeza, além de manter uma estratégia para que muitos pensassem que a versão de Markle não tem fundamentos.

“Ela é muito boa nisso. Ela tem um bom olho para ver o panorama de forma geral, para que a dinastia seja eterna. Ela é muito consciente de que, em seu dia, será rainha (...). Ela pensa cuidadosamente na segurança, força e estabilidade a longo prazo da família real como instituição”, sentenciou.