J.K. Rowling, de ‘Harry Potter’, é associada à Voldemort por museu dos Estados Unidos

J.K. Rowling está sofrendo as consequências após falas contra a comunidade LGBTQIAPN+. Com discursos transfóbicos, a autora de Harry Potter teve o nome removido das obras dedicada à história do bruxo localizada no Museu de Cultura Pop dos Estados Unidos.

De acordo com a revista Quem, o espaço, localizado em Seattle, decidiu tirar o nome da autora, além de imagens que associada ela às obras.

Chris Moore, gerente de projetos, escreveu no site oficial do museu que as obras serão creditadas sem o nome de Você-Sabe-Quem, alusão ao apelido de Lord Voldemort, vilão da saga.

“Você verá os artefatos sem nenhuma menção ou imagem da autora. Afinal, Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint são aliados incrivelmente vocais (da comunidade LGBT). Devemos esquece o trabalho deles agora que a autora original é terrível? Não estou nem falando em ‘separar a arte do artista’, mas sim em dar o devido crédito”, diz o texto.

Chris Moore, que é um homem trans, aproveitou a publicação para escrever como se sente com os discursos preconceituosos da autora.

“Harry Potter foi publicado pela primeira vez em 1997 e comecei a lê-lo em 1998, quando foi lançado no mercado americano. Vou ser fiel a mim mesmo dizendo que estava meio que esperando minha própria coruja depois de ler o primeiro livro. Quando eu era criança, os temas superficiais em Harry Potter de aceitação dos outros e de proteção das pessoas contra maus-tratos eram incrivelmente atraentes para mim. Há uma certa entidade fria, sem coração e sugadora de alegria no mundo de Harry Potter e, desta vez, não é realmente um dementador. Adoraríamos seguir a teoria da Internet de que esses livros foram realmente escritos sem um autor, mas essa certa pessoa é um pouco vocal demais com suas visões super odiosas e divisivas para serem ignoradas”.

