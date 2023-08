Filme sexy na Netflix que está escondido no catálogo e é perfeito para ver em casal esta noite

Se você é fã de filmes eróticos ou sexys, a Netflix tem em seu catálogo um filme que atende a esses requisitos, mas que tem uma história muito envolvente.

Bem, sim, não apenas você desfrutará de cenas que despertarão o seu lado mais sensual, mas também mergulhará em um drama carregado de suspense, reviravoltas e amores tóxicos com desfechos fatais.

Qual é o filme sexy da Netflix que você não pode deixar de assistir?

De acordo com os cinéfilos que conhecem profundamente o catálogo da gigante de streaming, este filme é o Além da Realidade, que foi lançada em 2016 e conta com figuras como Regina Hall, Morris Chesnut, Romany Malco, Michael K. Williams, entre outros.

Esta filme sexy da Netflix com muita paixão e sexo na sua narrativa, nos conta a história de John e Laura, que formam um casal perfeito de jovens bem-sucedidos.

No entanto, tudo começa a mudar quando eles não conseguem realizar o seu maior sonho, serem pais. Por isso, eles contratam Anna, uma linda jovem que dará à luz o seu filho, mas ela enlouquece e fica obcecada por John, se tornando uma pessoa perigosa e imprevisível.

É assim que do calor e do desejo passamos para cenas que nos deixarão no limite da cadeira e que recomendamos para ficar duas horas presas esperando o desfecho.

Para os críticos, este thriller imita outros clássicos do gênero, como Atração Fatal, então é importante que você saiba que é para passar um bom tempo com alguém especial, sem se desviar da linha de histórias semelhantes.

Se você se interessa muito por filmes assim, recomendamos outros títulos semelhantes, para que você faça uma divertida maratona e estão disponíveis na Netflix: Obsessiva, O Tipo Perfeito e Encontro Fatal.