Estreia de Fuzuê: Michel Teló canta e interpreta na novela; conheça o personagem

Depois de ser um dos técnicos mais queridos e vitoriosos do The Voice Brasil, Michel Teló foi chamado para criar a música de abertura de Fuzuê, novela que estreia na próxima segunda-feira (14). Mas, o artista também ganhou um personagem na trama de Gustavo Reiz.

Segundo informações da coluna Play, do jornal O Globo, o marido da atriz Thaís Fersoza fará uma participação especial na produção que vai substituir Vai na Fé, que termina nesta sexta-feira (11). Na cena, Michel será visto pegando carona com o motorista de aplicativo Jefinho Sem-Vergonha, que é interpretado pelo ator Micael Borges.

Fuzuê: Micael Borges interpreta Jefinho (Divulgação/Globo)

Em Fuzuê, Jefinho também quer ser cantor e aproveita que está com Teló para mostrar suas músicas. A cena deve ser um pouco cômica, já que o personagem fica eufórico ao ver o astro da música sertaneja em seu carro.

Voz de Michel Teló está na abertura da nova novela da TV Globo

Ao longo dos capítulos o cantor também vai aparecer na novela, mas na abertura da produção inédita. Sem muito mistério, a faixa foi gravada exclusivamente para a novela da TV Globo e leva o mesmo título criado pelo autor.

“Eu já tive algumas músicas em novelas. Mas, como tema de abertura é inédito. Isso é um motivo de muita alegria para mim. Fuzuê tem tudo a ver com festa, com alegria, com o meu estilo’, contou o famoso.

Para quem não quer esperar até segunda-feira (14), dia da estreia de Fuzuê, a música de Michel Teló está disponível no YouTube: " É uma moda pra cima, alegre, que tem uma vibe boa e que traz muita brasilidade, misturando os tamborins da escola de samba e a sanfona do forró com uma pitada sertaneja e de vanerão do Sul”, comentou Teló.

