Encontro: Aracy Balabanian é homenageada e Patrícia Poeta chora

Aracy Balabanian foi homenageada no Encontro desta terça-feira (08), que mostrou uma entrevista da veterana e também conversou com a atriz Isabelle Drummond sobre a convivência delas nos bastidores da TV Globo.

Ao vivo, a atriz que trabalhou em Cheias de Charme, novela que pode virar filme, contou sobre as conversas que elas tinham pelo Whatsapp: “Tanta coisa, tanta conversa. A gente começou essa amizade na novela, quando eu tinha 18 anos, eu acho”, começou a famosa.

Em seguida, Isabelle emendou e disse qual era o assunto que Aracy mais gostava de falar: “Eu não sei, mas acho que o interesse da Aracy nas pessoas me encantou. Ela me perguntava coisas que ninguém me perguntava, como sentimentos. Eu sou muito reservada, eu não sou de ficar falando do meu íntimo, e eu falava”.

Patrícia Poeta fica emocionada durante o programa

Ao longo da homenagem, Patrícia Poeta não conseguiu segurar a emoção. Quem acompanhou ao vivo percebeu que a apresentadora do Encontro estava com um olhar de tristeza, como se estivesse chorando. Patrícia também estava com um look preto, que simboliza o luto.

No Twitter, o público comentou sobre a homenagem e lembrou do apelido que Aracy Balabanian ganhou ao longo dos anos que ficou na TV Globo: “Que linda essa relação da Patrícia Poeta com a Aracy Balabanian, a Dinda de todos”, escreveu uma pessoa.

Outro fã disse que mesmo com a homenagem, Patrícia Poeta seria atacada: “Os haters vão falar que ela não está deixando a Isabelle falar, mas, na verdade, ela percebeu que a Isabelle está extremamente emocionada e está dando um tempo para ela se recuperar”. Já um terceiro voltou a chamar Aracy Balabanian de dinda e disse que estava triste ao ver Patricia Poeta chorosa na TV.

