Comparada a Beyoncé, Ana Castela chora e manda recado para quem criticou sua voz e cavalo

Nova queridinha do gênero sertanejo, Ana Castela fez uma das apresentações mais bem produzidas no ‘Criança Esperança 2023′ na noite da última segunda-feira (7).

Ana chegou ao palco em cima de um cavalo prateado cantando a música ‘Pipoco’. Rapidamente muitos internautas compararam o cenário, e principalmente o cavalo, com as apresentações de Katy Perry e Beyoncé.

Enquanto Katy foi a ‘percursora’ do cavalo prateado em shows, se apresentando no intervalo do Super Bowl de 2015, Bey utiliza o elemento na nova turnê Reinaissance.

Confira a seguir as comparações:

🇧🇷 Ana Castela 🤝🇺🇸 Beyoncé

lembrei automaticamente da katy no super bowl quando vi a ana castela no #CriançaEsperança

Ana Castela chorou e mandou recado para haters

Emocionada após a apresentação, a ‘Boiadeira’ apareceu nas redes sociais explicando a emoção de se apresentar no palco do evento e o motivo de não conseguir cantar direito.

“Em cima de um cavalo é muito diferente. Eu não consegui cantar, não consegui chegar no tom, mas foi muito legal. Isso para mim agora, neste momento... Ter cantado bem ou não, não importa”.

Em outro vídeo postado nos stories do Instagram, mas apagado em seguida, a cantora mandou um recado para quem criticou seu cavalo. Veja a seguir:

🚨FAMOSOS: Ana Castela chora após se apresentar no #CriancaEsperanca:



"E quem falou que meu cavalo é brega vai toma no meio do olho do seu cu".

‘Não é a primeira vez’: Eliana esclarece rumores sobre seu futuro na Globo

Eliana é um dos medalhões do SBT, mas a famosa já deixou a emissora para assinar com a Record TV e, recentemente, com sua ida ao Criança Esperança, ela revive os rumores de um possível contrato com a TV Globo, algo muito comentado no Twitter.

Mas, a apresentadora dos domingos resolveu cortar a história e falar sobre tal possibilidade, principalmente depois dela ser cotada para substituir Ana Maria Braga no Mais Você: Mas a minha relação com o SBT segue maravilhosa, firme e forte”, disse ela ao colunista Lucas Pasin, do UOL.

Segundo Eliana, além do Criança Esperança de 2023, ela também esteve na emissora de Edir Macedo para um programa inédito: “Esta não é a primeira vez que realizo trabalhos pontuais em outra emissora. Recentemente participei de um especial em homenagem aos 70 anos da Record, por exemplo”.

