Aproveitando as férias, Larissa Manoela ‘esquece’ o aniversário da mãe

Apesar dos recentes comentários e polêmicas a atriz e empresária Larissa Manoela parece não se abalar. Após a divulgação de uma carta aberta escrita por seus pais e falando sobre o rompimento entre eles, ela segue aproveitando as férias ao lado do noivo e curtindo momentos em família com ele, os pais e a cunhada.

Segundo informações do Metrópoles, Larissa até mesmo “esqueceu” o aniversário da mãe, Silvana Taques, enquanto curtia momentos de diversão comemorando o aniversário da cunhada.

Enquanto o aniversário de Silvana foi celebrado no último domingo, 6 de Agosto, Larissa segue em viagem com a família do noivo, André Luiz Frambach. Eles estão hospedados em um resort de luxo em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, onde comemoraram o aniversário de Camille Frambach, irmã do ator.

Além de não participar das comemorações do aniversário da mãe, Larissa também não publicou mensagens de felicitações em suas redes sociais, onde mantém um pequeno diário com momentos das férias.

Polêmicas intensificadas

Com as especulações sobre o motivo do rompimento entre a Larissa Manoela e seus pais, Silvana e Gilberto decidiram enviar uma carta aberta esclarecendo alguns pontos referentes a sua relação com a filha.

Na ocasião, a carta foi divulgada pelo programa Fofocalizando, do SBT, e repercutiu na internet, gerando até mesmo alguns ataques ao perfil de Larissa.

Diante da exposição, a atriz não se pronunciou, mas internautas atentos perceberam que ela curtiu uma publicação no Twitter afirmando que os pais dela são “tóxicos e narcisistas”.

Na publicação, uma internauta escreveu: “Toda vez que a Larissa Manoela parece bem emocionalmente e estável num relacionamento, esses pais começam um inferno. Com todos foi assim. Existem pais tóxicos e narcisistas SIM, e a pressão sempre começa financeiramente”.

Outra internauta, que também ganhou a curtida da atriz, ressaltou o motivo dela não se pronunciar sobre o assunto: “A Larissa Manoela nunca foi de aparecer em ‘igs’ de fofoca. Sempre que aparece é por conta de problemas de terceiros. Ela nunca gostou disso e agora os próprios pais estão fazendo a menina passar por essa exposição ridícula! Isso não se faz”.