5 filmes espanhóis na Netflix perfeitos para você ver quando estiver sozinha (e for uma romântica)

Netflix conta com um amplo catálogo de filmes feitos na Espanha | (Netflix)

Passar tempo sozinha tem muitos benefícios para a saúde mental, emocional e até mesmo para a vida social. Especialmente quando decidimos conscientemente nos dedicar a ficar um tempo sozinhos com a gente mesmo.

Durante este período de isolamento, uma das atividades que muitos apreciam é preparar seus lanches, se sentar no sofá e ficar assistindo filmes na Netflix de seu gênero cinematográfico favorito.

Se você é fã de histórias de amor, ficar sozinho é a forma ideal de ver essas produções que te fazem chorar rios e rir até soltar sua risada mais peculiar sem reservas.

Nesse sentido, o cinema espanhol conta com um verdadeiro arsenal de filmes originais cheios de romance, comédia e lágrimas que abraçam o seu coração e ficam com você depois dos créditos.

Filmes espanhóis na Netflix que são ideais para ver sozinha

Então, se você finalmente decidiu satisfazer seu desejo natural de ter um me time, apresentamos cinco filmes espanhóis de amor disponíveis na Netflix que são ideais para assistir quando você estiver sozinha.

Você é (2023)

Álvaro Cervantes, Silvia Alonso e Susana Abaitua protagonizam esta comédia romântica onde o protagonista tem um dom que muitos gostariam de ter: ver o seu futuro com outra pessoa no primeiro beijo.

Sinopse: Javier pode ver o futuro... e finalmente sabe quem é o amor de sua vida. Há apenas um problema: ela é a namorada de seu melhor amigo.

Nossos Amantes (2016)

Eduardo Noriega e Michelle Jenner são os protagonistas desta história original, fresca e agradável que vai devolver a você as esperanças se já sofreu uma decepção no terreno do amor.

Sinopse: Um homem e uma mulher, ambos com o coração partido, se conhecem no café de uma livraria. Sem saber nada um do outro, eles decidem começar uma relação muito especial.

O Farol das Orcas (2016)

Se você quiser ver um filme romântico mais familiar, então você não pode perder essa comovente trama baseada em fatos reais que os atores Maribel Verdú, Joaquín Furriel e Joaquín Rapalini lideram.

Sinopse: Uma mãe viaja para a Patagônia com a esperança de que um guarda florestal e uma manada de orcas selvagens possam ajudar seu filho autista a estabelecer uma conexão emocional.

Estou louco por ela (2021)

Encabeçada por Álvaro Cervantes e Susana Abaitua, esta comédia romântica é imperdível não só por ser divertida, mas também pelas lições que deixa sobre como viver com doenças mentais.

Sinopse: Depois de uma noite louca com Carla, Adri descobre que há apenas uma maneira de vê-la novamente: internar-se no centro psiquiátrico onde ela vive.

Fomos canções (2021)

Se o ex-parceiro que te machucou voltou a te procurar, você tem que assistir este longa com María Valverde, Álex González e Elisabet Casanovas que traz grandes lições de amor-próprio.

Sinopse: Justo quando a carreira de Maca está em ascensão, o enigmático ex que partiu o seu coração chega a Madrid, então ela recorre aos seus amigos em busca de apoio.