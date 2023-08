Virginia Fonseca se pronuncia após receber processo de mulher que diz ser amante de Zé Felipe

No último final de semana, Virginia Fonseca supreendeu a todos ao postar um stories contando que recebeu uma notificação da Justiça de uma mulher que se declara amante de Zé Felipe.

A influenciadora compartilhou um print do documento em que a mulher identificada como Samantha diz que foi ameaçada de morte e que tem um caso com o cantor sertanejo desde 2019, confira:

“Virgínia me ameaçou de morte caso eu continuasse a me envolver com Zé Felipe, mantivemos relacionamento desde 2019. Ela ameaçou que eu não poderia publicar vídeos na internet, caso o contrário, ela me mataria. Disse que se eu tivesse um bebê do Zé Felipe, ela o mataria, me ameaçou fazer mal a ele e ao pai dele caso não separasse dele. Tentou me agredir em frente a minha casa” diz a acusação.

Reagindo, Virginia escreveu: “Era só o que me faltava. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece”.

Reprodução Print dos stories de Virginia Fonseca @virginia (Instagram)

Samantha diz ainda que teve um filho de Zé Felipe e a influenciadora zombou da situação: “Samantha, meu amor? Eu ameacei ela, ela tem filho com o Zé e ameacei o filho dela. E me processou, tá”, escreveu Virginia.

Os advogados de Samantha enviaram um pedido para uma audiência preliminar com a data marcada para outubro deste ano, no Foro Criminal de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, e Virginia destacou também esta parte para mostrar às suas seguidoras.

Virginia Fonseca e Zé Felipe estão juntos desde 2019 e tem duas filhas juntos, Maria Alice e Maria flor.

