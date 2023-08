Reprise de Mulheres Apaixonadas: Após crise de ciúmes, Heloísa pode morrer

O ciúmes de Heloísa (Giulia Gam) está tomando conta de todas as partes de sua vida e, nos próximos capítulos de Mulheres Apaixonadas, no Vale a Pena Ver de Novo, a personagem perde o controle do carro e fica entre a vida e a morte.

Na cena, a ex-esposa de Sérgio (Marcello Antony) se dá mal após começar a ter alucinações dentro do próprio carro e acelerar contra uma imagem criada em sua cabeça. Tudo começa quando ela vai buscar Leila (Xuxa Lopes) no hotel e encontra o ex entrando no carro de Dirce (Lucielle Di Camargo).

Fora de si, Heloísa ataca Téo em Mulheres Apaixonadas (Reprodução/Globo)

Neste momento, a irmã de Helena (Christiane Torloni) fica revoltada e começa a seguir o carro do marido, mesmo com sua amiga afirmando que nada aconteceu. Mas, para a personagem de Giulia Gam, que tem algumas alucinações envolvendo uma suposta traição, o Sérgio aparece beijando Dirce.

LEIA TAMBÉM: Atriz Aracy Balabanian morre aos 83 anos

Cada vez mais nervosa, ela acelera o carro e acaba capotando e ficando inconsciente, sendo resgatada pelos bombeiros e levada para o pronto socorro com traumatismo craniano. Já Leila, que estava no carro, não tem nenhum ferimento e será levada ao hospital para fazer uma bateria de exames e ter certeza de que a batida não afetou nenhum órgão interno.

Ator de Terra e Paixão recebe muitos nudes

Amaury Lorenzo, que interpreta o personagem Ramiro em Terra e Paixão, é um dos sucessos da novela, onde faz um assassino, sequestrador de crianças, mas vive uma relação às escondidas com Kelvin. Mas, nas redes sociais, o famoso também chama a atenção e, desde que a trama estreou, ganhou muitos seguidores, quase 350 mil.

Amaury Lorenzo assume que recebe muitos nudes dos fãs (Reprodução/Instagram)

Com a chegada de muitas pessoas, o global assume que também surgiram muitas mensagens de carinho e nudes: “São de homens e mulheres de todas as idades. Eu vejo, mas não respondo”, afirma ele, em entrevista à Folha de São Paulo.

Mas, o clima quente não se restringe apenas às redes sociais, Amaury também é assediado nas ruas: “Ando por aí e as pessoas me param e pedem para eu dar um tapinha na bunda, da mesma forma que acontece na novela com o personagem do Diego Martins, e eu dou. Não tenho problema nenhum com isso”.

LEIA TAMBÉM: Famosos lamentam a perda de Aracy Balabanian, a eterna Cassandra de ‘Sai de Baixo’