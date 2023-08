RBD se junta à febre rosa! Christian Chávez comemora seu aniversário no melhor estilo Barbie com uma festa luxuosa

A turnê do RBD está prestes a começar neste 25 de agosto e, enquanto a espera chega ao fim, os membros do grupo compartilharam uma série de fotografias durante a comemoração de aniversário do Christian Chávez, onde mostraram que se juntaram à onda rosa do filme Barbie.

Sem dúvida, Christian Chávez colocou sua casa de pernas pro ar e o tema da Barbie estava por toda parte, se tornando uma das festas mais top que já foi feita até agora, além disso, os looks eram dignos da Barbie e Ken de cada um dos presentes.

A festa foi uma antecipação de aniversário, pois o membro do RBD só completa oficialmente 40 anos hoje, 7 de agosto.

Christian Chávez Instagram: @christianchavezreal (Instagram: @christianchavezreal)

Christian Chávez celebra seu aniversário de 40 anos no melhor estilo Barbie

Christian Chávez chegou ao quarto andar com todos os honras e ao lado dos seus amigos queridos deu as boas-vindas a uma nova década na sua vida, que, por sinal, vem acompanhada de uma série de sucessos com o regresso de Rebelde aos palcos, com a turnê que inicia no próximo 25 de agosto em El Paso, Texas, e chega ao México em dezembro.

Sem dúvida, o cantor jogou a casa pela janela, com uma série de adornos, néons, balões, estampas e outros objetos alusivos à Barbie. Com certeza, toda a magia da boneca mais famosa do mundo, criada por Ruth Handler, estava presente na sua festa.

Havia palmeiras, a famosa caixa onde o próprio Christian Chavez tirou uma fotografia, uma barra de bebidas ‘Barbie’ com rosas e outras flores ao redor, globos espelhados de discoteca e, claro, um digno bolo que fechou com chave de ouro o evento do cantor, decorado com listas coloridas, pequenas globos com espelhos, morangos, seis fogos de artifício e um Ken.

Aniversário de Christian Chavez Instagram: @christianchavezreal (Instagram: @christianchavezreal)

O único membro de RBD que não estava presente foi Poncho Herrera, mas aqueles que, sem dúvida, não perderam a celebração foram Anahí, Maite Perroni, com sua aparição pós-parto, Dulce María, Anahí e Christopher Uckermann, que deram sua própria interpretação do estilo Barbie, brilhando com looks de cowboy, de látex, blazers, brilhos e muitos saltos.

Christian Chávez mostra que poderia ser o Ken ideal

Enquanto cada um dos membros do RBD mostrava seu look mais Barbie, o aniversariante demonstrou que poderia ser o Ken perfeito, com um look composto apenas por uma jaqueta rosa, látex, que deixava à mostra seu peito, enquanto combinava com uma bermuda de bordas brancas, a qual adicionou uns tênis brancos perfeitos para a ocasião.

Ele exibiu o seu visual nas redes sociais, e aproveitou o cenário da caixa de Barbie, que havia na festa, para fotografar ao lado de cada um dos seus colegas dos Rebeldes.

Embora os membros de RBD tenham se envolvido em diferentes polêmicas que colocaram em dúvida a continuação de sua turnê de reencontro, como a viagem de Maite Perroni, os projetos de Dulce María, o acidente de tímpano que Anahí sofreu e até a morte de Alberto Clavijo, isso não impediu nenhum dos cantores de continuar com o tão esperado regresso do grupo aos palcos.