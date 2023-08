Meghan Markle e príncipe Harry fizeram um raro comentário sobre o futuro de seus filhos em novo vídeo

O príncipe Harry e Meghan Markle lançaram um vídeo em seu site da Fundação Archewell na quarta-feira em comemoração aos inovadores e ativistas que trabalham para “construir um mundo online mais inclusivo, equitativo e responsável” em colaboração com seu Responsible Technology Youth Power Fund (Fundo de Energia Juvenil de Tecnologia Responsável).

A organização do duque e da duquesa de Sussex é membro fundador da iniciativa online - que visa “apoiar jovens e organizações lideradas entre gerações que moldam o movimento de tecnologia responsável” - e o casal atua em seu comitê consultivo.

Os envolvidos no trabalho para criar um espaço online mais seguro receberam US$ 2 milhões (cerca de R$ 4.950 milhões) para apoiar seus esforços e, para parabenizar os indivíduos premiados com os fundos, o casal real convocou 26 dos vencedores, todos capturados pelas câmeras.

Além de falar sobre seu trabalho e iniciativas em torno da redução do cyberbullying e da criação de plataformas de mídia social positivas no futuro, Harry e Meghan também fizeram alguns comentários raros sobre seus filhos pequenos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet. Eles disseram que imaginam uma vida para os jovens da realeza que não inclua retórica online prejudicial, e essa iniciativa é o que transformará essas esperanças em realidade.

Ao falar com um dos jovens sobre seus esforços para ajudar não apenas seus próprios filhos, mas crianças em todo o mundo a crescer em um ambiente online seguro, o príncipe Harry compartilhou seus agradecimentos em nome de Archie e Lili, dizendo: “Obrigado por fazer tudo que você faz, especialmente nossos filhos são incrivelmente gratos”.

Para isso, Meghan apontou brincando que eles são muito jovens para entender adequadamente o mundo online ainda. “Eles ainda não sabem, mas saberão”, acrescentou ela, ao que Harry então responde: “Eles saberão”.

Já que Harry e Meghan mantêm seus filhos longe dos holofotes, comentários raros como esses se tornam especialmente notáveis.

