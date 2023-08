Megan Fox e as 5 vezes em que desafiou a censura no Instagram de biquíni ou quase nua: “Dá pra ver tudo...”

Megan Fox sabe ganhar popularidade nas redes sociais. A estrela de “Transformers” é conhecida ultimamente por se arriscar a mostrar seu corpo escultural em diversas fotografias. As sessões de fotos chegam ao limite da censura, mas para a atriz pouco importa.

Megan Fox: suas roupas mais sensuais que brincam com a censura do Instagram

Através do seu perfil oficial, Megan Fox se arriscou a mostrar o seu lado mais ousado e sensual aos seus milhões de fãs.

A reconhecida atriz americana tem várias postagens à beira da censura, e brincou demais com a imaginação de seus fãs.

“O bosque é meu amigo mais antigo”, Megan Fox intitulou uma de suas mais recentes publicações no Instagram, enquanto usava um minúsculo biquíni verde em cima de uma árvore.

A protagonista da saga dirigida por Michael Bay usou uma peça da marca Oseree, que está avaliada em 425 dólares.

Em uma das suas postagens mais ousadas, a estrela de “Teenage Mutant Ninja Turtles” surpreendeu com outro traje revelador. Trata-se de um biquíni prateado, pequeno em comparação com o seu busto e complementado com um vestido de manga comprida com um corte aberto que deixava à mostra seus abdominais marcados, enquanto o resto do seu corpo estava coberto com o vestido.

Megan Fox: biquínis e vestidos transparentes para incendiar as redes sociais

No entanto, em uma de suas fotos mais comentadas, ela usava um vestido branco justo ao corpo, mostrando algumas de suas partes íntimas. A peça, transparente ao contato com a água, deixou pouco para a imaginação dos seguidores da atriz.

Nesse contexto, Megan Fox voltou a incendiar as redes com uma foto onde o mais destacado foi seu vestido transparente laranja em listras. A peça cobriu todo o seu corpo e escondeu seus mamilos devido à polêmica que havia causado em postagens anteriores.

“Antes de que comecem a escrever com raiva, esses não são os meus mamilos, acalmem-se. Eles estão seguros e completamente escondidos sob uma cobertura, então não se preocupe, todos nós viveremos mais um dia antes de se romper o limite contínuo do tempo-espaço”, disse a atriz.

Os seguidores de Megan Fox se manifestaram bastante e deixaram centenas de comentários nas suas fotografias.

“Acabei de abrir o aplicativo e fui abençoado”, “Fotos de qualidade, Megan Fox continua com o bom trabalho”, “Dá pra ver quase tudo”, “Imagina enganar Megan...”, “Suponho que as regras são diferentes para os famosos”, “Não esperava isso no meu feed do Instagram esta noite”, “Você é tudo”, “DEUSA ABSOLUTA”.